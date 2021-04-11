Van'da kayak yaparken ayağı kırılan asistan doktor, UMKE ekipleri kurtardı

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli acil servis asistanı Gülce Tunç, gezmek için geldiği Van'ın Çatak ilçesine bağlı Görentaş Köyünün Pirami Tepesi'ne çıkarak, akradaşlarıyla birlikte kayak yaptı.

ARKADAŞLARI YARDIM ÇAĞIRDI

Dengesini kaybedip düşerek ayağı kırılan Dr. Tunç için, arkadaşları cep telefonuya sağlık ekiplerine ulaşarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye UMKE ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER 6 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Araçların çıkamadığı bölgeye 6 kilometre yürüyerek ulaşan ekipler, Dr. Tunç'a ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Tunç, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağ ayağında kırık tespit edilen Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)



