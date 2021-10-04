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  4. Van Damme'a özendi! Gözaltına alındı

Van Damme'a özendi! Gözaltına alındı

04.10.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, akan trafiğe aldırmadan düğün konvoyunda, iki aracın arasında girip araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalışan trafik magandalarının cesareti pes dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsü ve araçtan sarkanları tespit ederek gözaltına aldı. Magandanın yaptığı hareket Jean Claude Van Damme'ın çok konuşulan reklam filmini akıllara getirdi.

Van Damme'a özendi! Gözaltına alındı

Şehitkamil ilçesi İpekyolu’nda kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bir düğün konvoyuna katılan kamyonetle hafif ticari araçtan sarkan trafik magandaları yürekleri ağızlara getirdi. Araçtan sarkanlardan biri iki araç arasında yolculuk yaptığını gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsü ve araçtan sarkanları tespit ederek gözaltına aldı.

Trafik magandaları hakkında TCK’nın 179. Maddesi gereğince “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten” adli işlem başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri de trafiği tehlikeye düşüren iki aracı trafikten men ederken, sürücülere ve araçta bulunanlara, “Tedbirsiz ve Saygısız Davranışlarda Bulunarak Araç Kullanmak”, “Kamunun Rahat ve Huzurunu Bozacak Şeklide Araç Kullanmak” ve “Emniyet Kemerini Takmamak” maddelerinden idari trafik para cezası uyguladı. (İHA)

VAN DAMME'IN REKLAM FİLMİ

Jean Claude Van Damme, rol aldığı reklam filminde Dinamik Direksiyon Sistemi'nin hassasiyetini göstermek için, hareket halindeki iki TIR arasında bacaklarını sonuna kadar açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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