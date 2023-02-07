Van depremi ne zaman oldu, kaç şiddetindeydi? Van depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü?

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen Van depremi, Türkiye'de üst üste gelen deprem haberleri sonrası tekrar gündeme geldi. 2011 yılında gerçekleşen Van depreminin kaç saniye sürdüğü, depremde kaç kişinin vefat ettiği merak edildi. İşte 2011 Van Erciş depremine ilişkin detaylar...

VAN DEPREMİ KAÇ YILINDA OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

23 Ekim 2011 günü saat 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise Moment magnitüd ölçeğine göre 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi.

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.



