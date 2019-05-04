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Van depreminin simgesi Yunus'un anısına Afrika'da su kuyusu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Van depreminin simgesi Yunus'un anısına Afrika'da su kuyusu açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Van'daki gönüllüleri tarafından, Afrika ülkelerinden Çad'da, Van depreminin simgesi Yunus Geray'ın anısına su kuyusu açıldı.

Van merkez ve Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde, enkazdan çıkarılırken çekilen fotoğrafıyla Van depreminin simgesi haline gelen 13 yaşındaki Geray'ın anısına Çad'ın Massakori kentinde açılan su kuyusu hizmete girdi.

İHH Van yetkilisi İbrahim Çinkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Massakori'de açılan su kuyusundan 950 kişinin faydalanacağını söyledi.

Su kuyusunun bölgedeki insanlar için hayati önem taşıdığına işaret eden Çinkılıç, şunları belirtti:

"İHH İnsani Yardım Vakfımızın hanım gönüllüleri çok güzel bir dayanışma, kaynaşma ve yardım örneği sergilediler. Aralarında bağış toplayarak açtıkları su kuyusu yüzlerce kardeşimize umut oldu. Allah'ın yardımı ve hayırseverlerin desteği ile 1,5 ay gibi kısa sürede hedeflenen miktara ulaşıldı. Su kuyusuna da Van'dan bir hatıra olması amacıyla depremin simgesi haline gelen Yunus kardeşimizin adını verdiler."

Dünyada milyonlarca kişinin kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik gibi nedenlerle içilebilir temiz su kaynaklarına ulaşamadığına dikkati çeken Çinkılıç, "Bunların başlıca etkeni olarak da kitlesel hastalıklar giderek artmakta. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak amacımız dünyanın neresinde olursa olsun insanların her türlü sıkıntısını ve ihtiyacını giderebilmek için çabalamaya ve çalışmaya devam ediyoruz. Bölgelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

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