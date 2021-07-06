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  4. Van Gölü'nde toplu martı ölümleri endişesi: Nedeni koronavirüs mü?

Van Gölü'nde toplu martı ölümleri endişesi: Nedeni koronavirüs mü?

06.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'ndeki toplu martı ölümleri koronavirüs gibi salgın hastalıkların hayvanları etkileyip etkilemeyeceği yönünde tartışmalara yol açtı. Özellikle Van'da yaşayanların endişelenmesine neden olan toplu martı ölümleri ile ilgili araştırma yapan Yaban Hayvanları Koruma Merkezi konu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, toplu martı ölümlerinin ardında koronavirüs olmadığı saptandı.

Van Gölü havzasında meydana gelen toplu martı ölümlerinin ardında açlık ve stres olduğunu açıklayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, koronavirüs endişelerini sonlandırdı. Endişelendiren konu hakkında bilgi veren Aslan, toplu martı ölümlerinin üreme sırasında meydana gelen farklı komplikasyonlardan kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak her sene rutin olarak martıların üreme yerlerinde araştırmalar ve öncesinden de hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Van'daki toplu martı ölümlerini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'nün martı üreme sorunları ile ilgili yaptığı araştırmaları göz önünde bulundurarak değerlendiren Prof. Dr. Lokman Aslan, korkulacak bir pandemi durumu bulunmadığını söyledi:

van gölündeki toplu martı ölümleri neden kaynaklanıyor ardında koronavirüs mü var van gölü toplu martı ölümü ile ilgili uzmandan açıklama geldi (3)

STRESTEN ÖLÜYORLAR!

“Martılar; Adır, Çarpanak ve Akdamar adaları ile Erçek Gölü sulak alanlarında insanların yaşamadığı yerlerde üremektedir. Üreme sırasında yaşanan çeşitli komplikasyonlardan dolayı toplu martı ölümleri de görülmektedir. Yapılan araştırmalarda herhangi bir salgın enfeksiyöz hastalıkların görülmediği ve normal ölümlerin olduğu belirlendi. Korkulacak herhangi bir pandemi durumu da yok. Yapılan incelemelerde balık göçünün erken bitmesi, kuraklığın yaşanması ve hayvanların tam olarak gelişmelerini tamamlayamamasıyla stres faktörlerine bağlı ölümler yaşanmaktadır. Bu ölümler, milyonlarca martının yüzde biri de olsa 100 bin - 200 bin martı ölümü demektir. Yetkililer ölümlerin yaşadığı bölgelerde araştırma ve temizlik yaptığı takdirde herhangi bir sorun yok.”

van gölündeki toplu martı ölümleri neden kaynaklanıyor ardında koronavirüs mü var van gölü toplu martı ölümü ile ilgili uzmandan açıklama geldi (1)

van gölündeki toplu martı ölümleri neden kaynaklanıyor ardında koronavirüs mü var van gölü toplu martı ölümü ile ilgili uzmandan açıklama geldi (2)

İHA

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