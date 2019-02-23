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Van merkezli terör operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

Van merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca; İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak 22 Şubat günü PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik Van-Başkale merkezli Manisa, İstanbul ve Bursa’da operasyon düzenlendi.

Van merkezli terör operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca; İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak 22 Şubat günü PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik Van-Başkale merkezli Manisa, İstanbul ve Bursa’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Van merkezli terör operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli terör operasyonu: 12 gözaltı

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