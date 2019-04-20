Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta 38 Afganistan, 16 Pakistan ve 1 İran uyruklunun bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla K.B. gözaltına alındı. K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

