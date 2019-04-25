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Van'da kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Çaldıran ilçesinde avlanmak için Kaz Gölü'ne gittikten sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Ömer Topgaç'ı arama çalışmaları sürüyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için Kaz Gölü'ne gittikten sonra bir daha haber alınamayan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kalkandelen Mahallesi'ndeki evinden 8 Nisan'da ayrılarak balık tutmak için Kaz Gölü'ne giden ve bir daha haber alınamayan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları, gölde ve Bendimahi Çayı'nda sürdürülüyor.

İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama tarama çalışması yaptı.

Ömer Topgaç'ın amcası Özcan Topgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aramalarda şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını söyledi.

Çaldıran-Muradiye arasındaki alanda arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Topgaç, şöyle konuştu:

"Yeğenim 6 ay önce askerden geldi. Ava meraklıydı. O gün ben de o da balık avına çıkmıştık. Aramızda 300 metre mesafe oldu, ben balık avlamak için serpme attım, sırtım ona dönüktü. 20-25 dakika balık avlamak için uğraştım. Döndüğümde onu bulamadım. Zaman geçti ona doğru gittim. Koç Ovası denilen sazlık bölgeye geldim ancak burada da göremedim. Uzakta iki insan gördüm ancak tanınmıyorlardı. Ömer'in karşıya geçtiğini düşünerek 'döner' dedim ama dönmedi. Telefonunu aradık, ulaşamadık. Bulunduğu yere gittik, ayak izlerini bulduk. Ayak izleri derenin yanında son bulunca, dereye düştüğünü anladık ve jandarmaya haber verdik. O günden beri aramalarımız devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Çaldıran kaz gölü Ömer Topgaç

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