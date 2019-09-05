Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Nenehatun kırsalında PKK'lı teröristlerin sığınak, barınak ve malzeme deposu olarak kullandığı alanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"Şehit Uzm. J. IV. Kad. Çvş. Emrah Ceylan " operasyonunda, toprağa gömülü halde bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 1,5 metre kablo imha edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

