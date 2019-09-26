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Van'da "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 8 ülke ve 54 kurumdan 180 akademisyenin katılımıyla düzenlenen sempozyum başladı - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: - "Amacımız, geleceğe güvenle bakan, aydın düşünceli, doğru, ilkeli genç nesiller yetişmesine bir damla da olsa katkı sunmaktır"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde 8 ülke ve 54 kurumdan 180 akademisyenin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin Kafkas halk oyunları gösterisiyle devam etti.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, açılışta yaptığı konuşmada, Sosyal Bilimler Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen ve 3 gün sürecek sempozyuma ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Üniversitelerin varlık nedenlerinden birinin de araştırma yapmak olduğunu dile getiren Şevli, araştırmalar yoluyla üretilen bilginin gelecek nesillere aktarılmasının da üniversitelerin görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Türk kültürünü çok yönlü inceleyen Türkoloji veya Türklük bilimi araştırmalarının 18. yüzyıla kadar gittiğini anlatan Şevli, şöyle konuştu:

"8 ülke ve 54 kurumdan yaklaşık 180 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, üniversitemizin uluslararası kimliğini de güçlendirecektir. Üniversite yönetimi olarak bu kapsamda yapılacak çalışmaları desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sempozyumu düzenleme amacımız, geleceğe güvenle bakan, aydın düşünceli, doğru, ilkeli genç nesiller yetişmesine bir damla da olsa katkı sunmaktır. Uzun uğraşlar sonucunda elde edilen bilimsel araştırmaların sonuçlarını sunma amacı taşıyan sempozyumumuzun verimli ve bereketli olmasını temenni ediyorum."

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Murat Öztürk de geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası bilimsel faaliyetlerin altına imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye'de çeşitli kurumların eliyle Türkoloji ilmine katkıların sunulduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"YYÜ olarak özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üniversitelerden değerli akademisyenleri bu sempozyumda birleştirmek istedik. Sempozyumların amacına uygun olarak, akademik hayata yeni başlayan araştırmacıları tecrübeli bilim insanlarıyla yan yana getirmek, yeni yapılan birtakım çalışmaları diğer akademisyenlerin paylaşımına sunmayı amaçladık. Böylelikle bilgiyi paylaşarak artırmak gibi bir misyon üstlendik."

YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar ise sempozyumda Türk müziğinin usta yorumcularını, Türk kültürünün önemli şahsiyetlerini, sanatını, tarihini konuşacaklarını dile getirdi.

Bilim insanlarının akademik sunumlar yapacağı sempozyum, 28 Eylül'de sona erecek.

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