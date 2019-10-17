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Van'daki Kırgız Türklerinden harekata destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini söyledi.

Van'daki Kırgız Türklerinden harekata destek

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini söyledi. Kırgız Türkleri, yıllardır bölgede terör örgütü PKK'ya karşı mücadele yürüttüklerini, gerekirse Barış Pınarı Harekanı'da da Mehmetçiğin yanında yer almaya hazır olduklarını belirtti
Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllardaa Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi. Yıllardır bölgede terör örgütü PKK'ya karşı mücadele yürüttüklerini gerekirse Barış Pınarı Harekatı'nda da Mehmetçiğin yanında yer almaya hazır olduklarını söyledi.
Geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde kurulan Atayurt Projesi'nin Koordinatörü Kenan Aytaç, "Van Muradiye Atayurt Kırgız Türkleri olarak, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Türk ordusunu canı gönülden destekliyoruz. 1982 yılından beri Türkiye'de yaşayan Kırgız Türkleriyiz. Zaten burada PKK ile mücadelede ön saflarda yer alıyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç olursa gözümüzü kırpmadan canı gönülden gidip ordumuza destek vermeye hazırız. Bizler burada yaşıyoruz ama gönlümüz her daim orada görev yapan Türk ordusunun yanında. Biz buradan orada görev yapan tüm askerlerimize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.
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Van'daki Kırgız Türklerinden harekata destekVan'daki Kırgız Türklerinden harekata destekVan'daki Kırgız Türklerinden harekata destekVan'daki Kırgız Türklerinden harekata destek

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