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Vanguard nedir, ne işe yarar? Riot Vanguard nasıl devre dışı bırakılır?

Melek Nacar Melek Nacar
21.09.2024 17:17
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Vanguard, Riot Games'in oyunları için geliştirmiş olduğu bir anti hile yazılımıdır. Vanguard, özellikle Riot Games'in rekabetçi oyunlarındaki hileleri engellemek için kullanılır. Oyuncuların adil bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlamak adına tasarlanmış olan vanguard, oyunların rekabet bütünlüğünde mümkün olan en yüksek seviyelere ulaşmak için tasarlanan bir sistemdir.

Vanguard nedir, ne işe yarar? Riot Vanguard nasıl devre dışı bırakılır?

İçindekiler

  • Vanguard nedir?
  • Vanguard ne işe yarar?
  • Riot Vanguard nasıl devre dışı bırakılır?
  • Riot Vanguard nasıl kaldırılır?

Vanguard, istemcisi ve sürücüsü şirket içinde geliştirildiği için hem oyunun hem de bilgisayarın güvenliğini esas alır. Kendiliğinden silinme özelliği bulunmayan Riot vanguard devre dışı bırakılabilir. Riot Games oyunlarında vanguard devre dışı bırakılmak isteniyorsa oyun deneyiminin bozulması ve hilelerin yayılması göz önünde bulundurulmalıdır.

Vanguard nedir?

Vanguard sözcüğü, genel olarak öncülük, liderlik ya da yenilik anlamlarını taşır. Fakat teknolojik anlamda vanguard kelimesinin özel bir yazılım anlamına gelir. Riot Vanguard, Riot Games tarafından geliştirilmiş olan bir anti hile yazılım programıdır. Genel olarak Riot Games'in en çok bilinen ve popüler olan oyunu Valorant ile ilişkilendirilir.

Vanguard ne işe yarar?

Vanguard, oyuncuların daha adil oyunlar oynayabilmesi için tasarlanan bir güvenlik sistemidir. Vanguard ne işe yarar? sorusunun yanıtı şu şekilde sıralanabilir:

  • Anti hile koruması yapar,
  • Kernel yani çekirdek düzeyinde çalışır,
  • Gerçek zamanlı olarak bilgisayarı tarar ve hile yazılımlarını tespit eder,
  • Sürekli olarak otomatik olarak güncellenir.

Vanguard indir ile yazılımı indirmek mümkündür. Vanguard'ın sunduğu bu deneyimlerden faydalanarak ise daha güvenli oyunlar oynanabilir.

Riot Vanguard nasıl devre dışı bırakılır?

Riot Vanguard'ı devre dışı bırakma işlemi genellikle önerilen bir işlem değildir. Vanguard'ı devre dışı bırakmak oyun deneyimi bozabilir ve hilelerin yayılmasına sebep olabilir. Fakat bazı teknik sorunlarda ya da oyun dışı testlerde Vanguard devre dışı bırakılabilir. Riot Vanguard devre dışı bırakma şu şekilde yapılır:

  • Bilgisayarda görev çubuğunda sağ alt köşeden olan simgeleri gösteren ok tıklanır,
  • Riot Vanguard simgesi bulunur,
  • Sağ tıklanarak "Vanguard'ı kapat" seçeneği seçilir.

Riot Vanguard nasıl kaldırılır?

Riot Vanguard kaldırma işlemi için ise şu adımlar izlenmelidir:

  • Bilgisayarın denetim masası açılır,
  • Programlar ve özellikler bölümüne gidilir,
  • Riot Vanguard listede bulunur ve seçilir,
  • Kaldır seçeneği tıklanır ve yönergeler takip edilir.
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Anahtar Kelimeler:
Valorant Oyun yazılım Riot Games hile
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