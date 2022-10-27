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Limonlu kekik çayı faydaları nelerdir? Limonlu kekik çayı nasıl yapılır?

27.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın her yerinde birbirinden farklı bitkiler bulunur ve toplumlar tarih boyunca bu bitkileri şifa amaçlı kullanır. Tarih boyunca bitkilerin sağladığı faydalardan yararlanmaya çalışan toplumlar, bitkilerin yaprak, çiçek veya meyvelerini demleyerek çay hâlinde tüketmişlerdir. Farklı ruhsal ve fiziksel tedavilerin yardımcısı olarak kullanılan bitki çayları, sadece hastalık tedavilerinde değil mevcut sağlığı da korur. Peki, limonlu kekik çayı faydaları nedir?

Limonlu kekik çayı faydaları nelerdir? Limonlu kekik çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Limonlu kekik çayı ne işe yarar?
  • Limonlu kekik çayı tarifi
  • Limonlu kekik çayı zayıflatır mı?
  • Limonlu kekik çayı adet söktürür mü?

Bitki çayları bitkilerden hazırlanabildiği gibi kuru meyveler, baharatlar ve çiçeklerle de hazırlanabilir. Bunlar doğadan toplanıp taze demlenebileceği gibi kurutularak doğrudan veya toz hâline getirilip poşetlere koyularak sallama olarak da tüketilebilir. Birçok faydası bulunan ve birbirinden farklı rahatsızlıklarda başvurulan bitki çaylarının yanlış veya fazla tüketiminde yarardan çok zarar vereceği unutulmamalıdır. Bu sebeple farklı hastalık veya rahatsızlık durumunda kullanılan bitki çayları, mutlaka doktora danışılarak tüketilmelidir. Bunun yanında unutulmaması gerekir ki bitkisel çaylar tedavi değil tedavi destekleyicidir, doğru kullanımı hâlinde tedavi sürecinin kısaltılmasında önemli bir yer taşır.

Özellikle kış aylarında sıkça ihtiyaç duyduğumuz bitki çaylarının pek çoğunun bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinir. Limonlu kekik çayı da kış aylarının vazgeçilmezi olan bitki çayları arasındadır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça güçlü bir etki gösterir. Peki, ismini sıkça duyduğumuz limonlu kekik çayı neye iyi gelir?

Limonlu kekik çayı ne işe yarar?

Kış aylarının gelmesiyle bağışıklık sisteminin düşme olasılığı artar. Doktorlar, ilaç tedavisinin yanında farklı bitki çaylarını da tedavi destekleyici olarak önerir. Limonlu kekik çayı da bu rahatsızlıklarda önerilen başlıca bitki çayları arasındadır. Bu çay sadece bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde değil birbirinden farklı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarda tüketilebilir. Limonlu kekik çayı faydaları şu şekildedir:

  • Solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisine destek olur.
  • Boğaz ağrısına iyi gelir ve öksürüğü engeller.
  • Vücutta bulunan bakterilerle savaşarak antibiyotik görevi görür.
  • Gaz ve şişkinlik şikâyetlerini en aza indirir.
  • A, C ve E vitamini taşıdığından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlığın korunması noktasında önemli bir görev üstlenir.
  • Kekiğin taşıdığı potasyum sayesinde kan damarlarını rahatlatır.
  • Ateroskleroz, felç, kalp krizi ve koroner gibi kalp hastalıklarının oluşumunu engeller.
  • Beyne gönderilen bazı hormonlar sayesinde ruh sağlığına iyi gelerek stresi de en aza indirir.
  • Kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olacak antikorların uygun bir şekilde salgılanmasını sağlar.
  • Kabızlık şikayetlerinin çözülmesinde yardımcı olur.

Farklı rahatsızlıklar ve şikayetleri engellemek veya sağlığı korumak amacıyla tüketebileceğimiz limonlu kekik çayı tüketilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Her çay gibi bu çayın da olası yan etkilerinin göz önünde bulundurulması ve yeteri kadar tüketilmesi gerekir. Bitki çayları bir hastalığın tek başına bir tedavisi olmak yerine tedavi sürecini kısaltmaya ve tedaviye yardımcı rol üstlenir. Peki, pek çok faydasıyla tedavi yardımcısı ve bu sürecin kısaltılması noktasında önemli bir yere sahip olan limonlu kekik çayı nasıl yapılır?

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Limonlu kekik çayı tarifi

Limonlu kekik çayı demlemek için gerekli malzemeler:

  • 1 bardak su (250 ml)
  • 1 çay kaşığı kekik (5 g)
  • 2 yemek kaşığı limon suyu (20 ml)
  • 1 yemek kaşığı organik bal (25 g)

Limonlu kekik çayı nasıl demlenir?

  • Suyu yüksek ateşle kaynatın.
  • Kaynamaya başlayan suyunuzu kısık ateşe alarak kekiği ekleyin.
  • 5 dakika kısık ateşle pişirin ve altını kapatın.
  • 10 dakika demlenmesinin ardından süzün.
  • Süzdüğünüz kekik suyuna 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal ekleyerek karıştırın.

Limonlu kekik çayı zayıflatır mı?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin pek çoğu bu noktada bir doğal yola başvurmak ister. Bu noktada bitki çayları kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemlerle zayıflamak isteyenlerin yardımcısıdır. Pek çok bitki çayının metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde fazla kilolardan kurtulmayı sağlar. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle ön plana çıkan limonlu kekik çayı mide rahatsızlıklarına ve sindirim sistemini üzerine etkisi de oldukça fazladır. Bu sebeple tek başına olmasa da zayıflamaya yardımcı bir rol üstlenir.

Limonlu kekik çayı adet söktürür mü?

Kadınların genellikle 28 günde tekrar eden adet dönemi beklenen tarihten önce veya sonra gerçekleşebilir. Kadınların adet döneminin düzeni stresten aşırı spor yapmaya kadar farklı sebeplerle etkilenebilir. Bu sebeple pek çok kadın adet dönemlerinin düzenlenmesinde doğal yollara başvurur. Pek çok bitki çayı, taşıdığı bileşenleri sayesinde adet söktürür. Limonlu kekik çayı ise adet söktürücü etkisi olan çaylardan olmayıp bu dönemde kadınların alt karın spazmlarının rahatlamasına yardımcı bir bitki çayıdır. Kadınların adet dönemlerinde yaşadığı menstrüel krampları hafifletir.

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