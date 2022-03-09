Vapur ve feribot seferleri iptal mi? 9 Mart İDO, BUDO'da iptal edilen seferler hangileri? İşte vapur ve feribot iptal edilen seferler listesi

İDO feribot seferleri araştırılırken, bazıl seferler yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve kar yağışı beklendiği açıklandı. Hava koşulları sebebi ile önlem alan İDO 9 Mart iptal feribot seferleri listesini internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte iptal olan feribot seferleri listesi...

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İDO sefer iptalleri şöyle:

Pendik-Yalova-07:00

Yalova-Pendik-07:00

Yalova-Pendik-08:00

Pendik-Yalova-08:00

Pendik-Yalova-09:00

Yalova-Pendik-09:00

Yalova-Pendik-10:00

Pendik-Yalova-10:00

Bursa-Kabataş-10:30

Pendik-Yalova-11:00

Yalova-Pendik-11:00

Kadıköy-Bursa-11:35

Yalova-Pendik-12:00

İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO'dan iptal edilen seferler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. BUDO 9 Mart 2022 iptal seferlerini aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

