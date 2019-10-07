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- VARİL BOMBA GİBİ PATLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de bir dükkanda, içinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil bomba gibi patladı.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
Bahçelievler'de bir dükkanda, içinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle yola fırlayan varil kapağı park halindeki bir araca çarptı.
Olay önceki gün öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'ndeki bir sokakta apartmanın zemin katında bulunan dükkanda meydana geldi. Dükkan içinde bulunan kişiler içinde kimyasal madde olduğu belirtilen bir varilin kapağı açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan varilin metal kapağı patlamanın şiddetiyle yola fırladı. Şans eseri varili açmaya çalışan esnaftan kimse yaralanmadı.
Patlamanın ardından sokakta panik yaşandı. Şiddetli patlama sesini duyan ve ne olduğunu anlamaya çalışan sokak esnafı da olay yerinde toplandı. Varilden fırlayan parça park halindeki bir aracın ön kısmında hasara neden oldu.

GÜVENLİK KAMERASI
Patlama ve metal kapağın yola fırladığı anlar ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde büyük bir hızla yola fırlayan metal kapağın park halindeki bir araca zarar verdiği görülüyor. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi de birkaç adımlık mesafeyle kapağın kendisine çarpmasından şans eseri kurtuluyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Patlamada fırlayan varil kapağının araca çarpması
-Esnafın sokakta toplanması
-Aktüel görüntüler
-Sokaktan aktüel görüntü

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