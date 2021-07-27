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Varis başlangıcı nasıl belli olur? Varis tedavisine nasıl karar verilir?

27.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Varis başlangıcı ve ileri evre varis tedavisi hakkında bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, varis belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Varisi olan hastalarımızın cildinde herhangi bir değişiklik olmadan ve kılcal varis olmadan da huzursuz bacak sendromu görülmektedir. Ayak bileğinde ödem, kramp girmesi, özellikle yatarken ve otururken ağrılar görülmesi hastaların doktora başvurmasına neden olmaktadır. Bu şikayet ile başvuran hastalarda herhangi bir genişlemiş dama görülmese de doppler ultrasonografi tetkikinde 1, 2 ve 3. evrede varislere rastlanmaktadır.

VARİS ÇORABI VE İLAÇ TEDAVİSİ HANGİ DURUMLARDA GEREKİR?

Doppler ultrasonografi sonucuna göre hastalarımıza ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişikliği ve varis çorabı gibi önerilerde bulunmaktayız. Takibimizde, bu damarlarda genişleme ve ciltte ele gelen pakelerin oluşması durumunda da doppler ultrasonografi tetkiki ile takip yaparak, ileri evre varislerdeki hastalara estetik yöntem ile varisli damarın kapama yöntemini uygulamaktayız. En önemli nokta, kişinin şikayeti olduğunda hemen doktora başvurmasıdır.

ÇOK İLERLEMİŞ VARİSİ OLAN HASTALAR ESTETİK ŞİKAYETLER YAŞAYABİLİR

Çok ilerlemiş varisi olan hastalarda da estetik rahatsızlık veren problemler görülebilirken, ödem veya ağrı şikayeti olmayabilir. Doppler ultrasonografi ile tetkik yapıldıktan sonra kişisel tedavi planlanmaktadır. Sadece estetik kaygısı olan hastalarda ise köpük skleroterapi, radyofrekans ve lazer tedavileri ile estetik görünüm sağlanabilmektedir.

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