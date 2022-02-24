Varisler kabusunuz olmasın! Varis tedaviniz için bu yöntemlerden yararlanırsanız...

Varis, bacak toplardamarlarının yapısının bozulması olarak tanımlanabilir. Uzun süre ayakta çalışmak zorunda kalanlarda, hamile kadınlarda ya da çok az hareket eden bireylerde daha sık görülür. Siz de bu problemden yakınıyorsanız varis tedavisinde size yardımcı olacak bazı egzersizleri uygulayabilirsiniz. İşte, varis tedavisine yardımcı olan o basit egzersizler...

SQUAT

Varis tedavinize destek olacak egzersizlerden biri squat. Squat yapmak için bacaklarınızı omuz hizasında açın ve kalçanızı geriye doğru çıkararak yavaşça çömelin. Bu sırada sırtınızın düz durmasına dikkat edin. Bu hareketi ilk hafta her gün 10 kere tekrarlayın. Sonrasında bu sayıyı yirmiye çıkarabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının olmazsa olmazı yürüyüş, varis tedavisinde de önemli bir yere sahip. Yürüyüş sırasında bacak kaslarınız kasılıp gevşediği için toplardamardaki kan, yer çekiminin aksi yönünde pompalanır. Bu sayede toplardamarda biriken kanın akışı dengeli bir şekilde sağlanır. Hiçbir ekipman gerektirmeyen bu egzersizi yaşamınızın içine mümkün olduğunca dahil etmelisiniz. Özellikle masa başı bir işte çalışıyorsanız saat başı 5'er dakikalık molalar vererek yürüyüş yapabilirsiniz.

A HARFİ EGZERSİZİ

Ayaklarla yapılan bu hareket de varis tedavisinde epey etkili. Ayak baş parmaklarınızı birleştirip topuklarınızı birbirinden uzaklaştırarak A harfi yapın. Daha sonra topukları birleştirip bu kez parmakları birbirinden uzaklaştırarak V harfi yapın. Üçüncü aşamada topuklarınız yerde kalsın ve ayaklarınızı havaya kaldırın. Daha sonra ayaklarınızın ön kısmını yere temas ettirip topuklarınızı havaya kaldırın. Bu hareketlerin hepsini 10'ar kez tekrarlayın.

BACAKLARI DUVARA YASLAMAK

Yere sırt üstü uzanarak her iki bacağınızı duvara düz bir şekilde temas ettirin. Kalçanızı olabildiğinde duvara yaklaştırmaya çalışın. Bu esnada bacaklarınızın dik durmasına özen gösterin. Bu şekilde 2 dakika bekleyerek egzersizi tamamlayın.



