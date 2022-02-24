KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Varisler kabusunuz olmasın! Varis tedaviniz için bu yöntemlerden yararlanırsanız...

Varisler kabusunuz olmasın! Varis tedaviniz için bu yöntemlerden yararlanırsanız...

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem görünüm hem sağlık açısından ciddi sorunlara sebep olabilen varis; bacaklarda ağrıya, şişliğe, gece kramplarına ve kaşıntıya neden olabilir. Varis, sürekli ayakta duran kişilerde daha sık görülmekle birlikte hamilelikte kilo artışından ve hareketsiz yaşam biçiminden de kaynaklanabilir. Neyse ki varis tedavisine yardımcı olan bazı basit egzersizler var. Bu egzersizleri öğrenmeye ne dersiniz?

Varisler kabusunuz olmasın! Varis tedaviniz için bu yöntemlerden yararlanırsanız...

Varis, bacak toplardamarlarının yapısının bozulması olarak tanımlanabilir. Uzun süre ayakta çalışmak zorunda kalanlarda, hamile kadınlarda ya da çok az hareket eden bireylerde daha sık görülür. Siz de bu problemden yakınıyorsanız varis tedavisinde size yardımcı olacak bazı egzersizleri uygulayabilirsiniz. İşte, varis tedavisine yardımcı olan o basit egzersizler...

SQUAT

Varis tedavinize destek olacak egzersizlerden biri squat. Squat yapmak için bacaklarınızı omuz hizasında açın ve kalçanızı geriye doğru çıkararak yavaşça çömelin. Bu sırada sırtınızın düz durmasına dikkat edin. Bu hareketi ilk hafta her gün 10 kere tekrarlayın. Sonrasında bu sayıyı yirmiye çıkarabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının olmazsa olmazı yürüyüş, varis tedavisinde de önemli bir yere sahip. Yürüyüş sırasında bacak kaslarınız kasılıp gevşediği için toplardamardaki kan, yer çekiminin aksi yönünde pompalanır. Bu sayede toplardamarda biriken kanın akışı dengeli bir şekilde sağlanır. Hiçbir ekipman gerektirmeyen bu egzersizi yaşamınızın içine mümkün olduğunca dahil etmelisiniz. Özellikle masa başı bir işte çalışıyorsanız saat başı 5'er dakikalık molalar vererek yürüyüş yapabilirsiniz.

A HARFİ EGZERSİZİ

Ayaklarla yapılan bu hareket de varis tedavisinde epey etkili. Ayak baş parmaklarınızı birleştirip topuklarınızı birbirinden uzaklaştırarak A harfi yapın. Daha sonra topukları birleştirip bu kez parmakları birbirinden uzaklaştırarak V harfi yapın. Üçüncü aşamada topuklarınız yerde kalsın ve ayaklarınızı havaya kaldırın. Daha sonra ayaklarınızın ön kısmını yere temas ettirip topuklarınızı havaya kaldırın. Bu hareketlerin hepsini 10'ar kez tekrarlayın.

BACAKLARI DUVARA YASLAMAK

Yere sırt üstü uzanarak her iki bacağınızı duvara düz bir şekilde temas ettirin. Kalçanızı olabildiğinde duvara yaklaştırmaya çalışın. Bu esnada bacaklarınızın dik durmasına özen gösterin. Bu şekilde 2 dakika bekleyerek egzersizi tamamlayın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5 dakikada hazırlanıyor! Keçiboynuzu kürünün faydalarına inanamayacaksınızSadece 5 dakikada hazırlanıyor! Keçiboynuzu kürünün faydalarına inanamayacaksınız
Limon bitince kabuğunu sakın atmayın! Bunu yaparsanız...Limon bitince kabuğunu sakın atmayın! Bunu yaparsanız...
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Tahriş etmeden cilt tonunuzu açacak tamamen doğal yöntemler!

Tahriş etmeden cilt tonunuzu açacak tamamen doğal yöntemler!

İlginizi Çekebilir

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.