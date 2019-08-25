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Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamayla 25 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde Zafer Bayramı dolayısıyla, Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Bugün saat 06.55'ten itibaren Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı genel provası için araç trafiğine kapatıldı.

PROVALAR 14:00'E KADAR SÜRECEK

Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

İşte kapatılan yollar;

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde
  • D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
  • Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

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Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldıVatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için ulaşıma kapatıldı
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Vatan Caddesi 30 Ağustos

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