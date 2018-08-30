VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ (Geniş Haber)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Usyal , İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Tören, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. Ardından tören yürüyüşü yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Folklor gösterilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri araçları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy halinde Vatan Caddesi'nden geçti. Geçit sırasında töreni izlemeye gelenler sevgi gösterisinde bulundu. Törende, gösteri yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da vatandaşların beğenisini topladı. Tören geçitlerin ardından sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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- Protokolün selamlaması
- İstiklal Marşı'nın okunması
- Türk bayrağının göndere çekilmesi
- Avsever'in konuşması
- Geçit töreni
- Protokolden görüntüler
- Töreni izlemeye gelenler
- Genel ve detaylar
30.08.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180830043
30.08.2018 - 12.58 Haber Kodu : 180830081
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