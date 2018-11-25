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VATAN CADDESİ'NDE BİR CİP TAKLA ATTI: 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halinde bulunan lüks cip, kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla attı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)
Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halinde bulunan lüks cip, kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddialara göre Fırat Kamacı yönetimindeki 34 FK 3725 plakalı lüks cip seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç taklalar atarak ışıklandırma direklerine ve ağaca çarptı. Kazada şoför koltuğunda oturan 33 yaşındaki Fırat Kamacı araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Kamacı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Kamacı ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fırat Kamacı'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası Vatan Caddesi Aksaray istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:
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-Yaralının ambulansa konulması
-Kazaya karışan lüks araçtan görüntü
-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Aracın çekiciye konulması
-Röp.
-Genel ve detaylar

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