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Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan çekçekçi: Uygunsuz gezene bir şey demiyorsunuz

28.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da parkın içindeki trafo yanında ateş yakan çekçekçi, vatandaşın tepkileri üzerine verdiği cevapla şaşkına çevirdi. Mahalle sakini bir vatandaş, “Git götürdüğün yerde yak bu malzemeleri. Sen para kazanacaksın, pisliğinin ceremesini de biz mi çekeceğiz” derken çekçekçi, “Burada uygunsuz hareketlerde bulunanlara bir şey demiyorsunuz. Ufacık bir hurda yaktık, bize gelince mi böyle oluyor” diye cevap verdi.

Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan çekçekçi: Uygunsuz gezene bir şey demiyorsunuz

Çorlu’nun Şeyh Sinan Mahallesi Güngören Caddesi üzerinde, parkın içindeki trafo yanında ateş yakan çekçekçi, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Mahalle sakini bir vatandaş, “Git götürdüğün yerde yak bu malzemeleri. Sen para kazanacaksın, pisliğinin ceremesini de biz mi çekeceğiz” diyerek çekçekçiye tepki gösterdi.

''UYGUNSUZ GEZENLERE BİR ŞEY DEMİYORSUNUZ''

Tepkiye sinirlenen çekçekçi, “Burada uygunsuz hareketlerde bulunanlara bir şey demiyorsunuz. Ufacık bir hurda yaktık, bize gelince mi böyle oluyor” diye cevap verdi. Tepkilere daha fazla dayanamayan çekçekçi, yaktığı ateşi söndürerek bölgeden uzaklaştı.

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(İHA)

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Tekirdağ
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