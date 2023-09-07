Vatandaşlar bu yıl bol bol balık tüketebilir! Hamsi bolluğu yaşanıyor

1 Eylül'de sona eren av yasağıyla birlikte tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Kocaeli'de 140 TL’den alıcı bulan hamsinin fiyatı da yasağın hemen ardından 80 TL’ye geriledi. Vatandaşların severek tükettiği hamsinin kilo fiyatı boyutuna göre 30 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Balık fiyatlarının daha da düşmesi beklenirken, palamut ise henüz tezgahta yok.

"30 TL'YE KADAR HAMSİ VAR"

Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, "Piyasaya hamsiyle başladık. Fiyat olarak da uygun, 30 TL’ye kadar hamsi var. Biz tezgahımızda iri ve güzel olanını satmaktayız. Şu anki piyasa beklediğimizin çok altında ve inşallah daha da düşecek. En iyi hamsinin fiyatı 80 TL, istavrit 90-180 TL, uskumru 70 TL, kefal 50-60 TL, çupra ve levreklerin fiyatları ise aynı. Sardalya düştü, 150 TL oldu. Karadeniz mezgit 150-200 TL. Balık piyasası başladığı günden itibaren yarı yarıya düştü. Başladığımız gün hamsinin kilosu 140-150 TL’ydi, şu anda 80 TL'ye kadar düştü" dedi.

Vatandaşların bu yıl bol bol balık tüketeceğini dile getiren Bineklioğlu, "Halkımızın yüzü bu sene balıktan gülecek. Palamut yok ama hamsi var. Herkesin yediği, tercih ettiği bir balık. Karadeniz’den geldim, oltada bile balık yok, balığın büyümesi gerekiyor. Denizin içinde mutlaka palamut var ama piyasada yok. İlerleyen günlerde belki sahile iner ve çıkar. Fakat çok olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

(İHA)

