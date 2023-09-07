HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşlar bu yıl bol bol balık tüketebilir! Hamsi bolluğu yaşanıyor

Vatandaşlar bu yıl bol bol balık tüketebilir! Hamsi bolluğu yaşanıyor

07.09.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Av yasağının sona ermesiyle birlikte av sezonu başladı. Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Kocaeli'de 140 TL'ye çıkan hamsi fiyatı yasağın ardından 80 TL'ye geriledi.

Vatandaşlar bu yıl bol bol balık tüketebilir! Hamsi bolluğu yaşanıyor

1 Eylül'de sona eren av yasağıyla birlikte tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Kocaeli'de 140 TL’den alıcı bulan hamsinin fiyatı da yasağın hemen ardından 80 TL’ye geriledi. Vatandaşların severek tükettiği hamsinin kilo fiyatı boyutuna göre 30 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Balık fiyatlarının daha da düşmesi beklenirken, palamut ise henüz tezgahta yok.

AW025088_05

"30 TL'YE KADAR HAMSİ VAR"

Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, "Piyasaya hamsiyle başladık. Fiyat olarak da uygun, 30 TL’ye kadar hamsi var. Biz tezgahımızda iri ve güzel olanını satmaktayız. Şu anki piyasa beklediğimizin çok altında ve inşallah daha da düşecek. En iyi hamsinin fiyatı 80 TL, istavrit 90-180 TL, uskumru 70 TL, kefal 50-60 TL, çupra ve levreklerin fiyatları ise aynı. Sardalya düştü, 150 TL oldu. Karadeniz mezgit 150-200 TL. Balık piyasası başladığı günden itibaren yarı yarıya düştü. Başladığımız gün hamsinin kilosu 140-150 TL’ydi, şu anda 80 TL'ye kadar düştü" dedi.

AW025088_03

Vatandaşların bu yıl bol bol balık tüketeceğini dile getiren Bineklioğlu, "Halkımızın yüzü bu sene balıktan gülecek. Palamut yok ama hamsi var. Herkesin yediği, tercih ettiği bir balık. Karadeniz’den geldim, oltada bile balık yok, balığın büyümesi gerekiyor. Denizin içinde mutlaka palamut var ama piyasada yok. İlerleyen günlerde belki sahile iner ve çıkar. Fakat çok olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ek MTV'yi ödemeyeceğini duyurdu yorum yağdıEk MTV'yi ödemeyeceğini duyurdu yorum yağdı
Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Şaşırtan kararMilli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Şaşırtan karar
Ordu'da korkutan kaza: Hamile kadın ile 2 kişi...Ordu'da korkutan kaza: Hamile kadın ile 2 kişi...
Anahtar Kelimeler:
balık hamsi fiyatı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.