HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşlar endişeli! Devasa obruk görenleri korkuttu

Vatandaşlar endişeli! Devasa obruk görenleri korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Denizli Çivril'de tarlanın ortasında oluşan obruğu görenleri korkuttu. Bir otomobilin sığabileceği genişlikte oluşan obruk sonrası vatandaşlar, yetkililerin bu durum ile ilgilenmesini talep ediyor.

Vatandaşlar endişeli! Devasa obruk görenleri korkuttu

Denizli'nin Çivril ilçesi Yakacık Mahallesinde yaşanan olay herkesi tedirgin etti. İlçede tarlalarda çekirdek, mısır, elma ve şeftali üreticiliği yapılıyor. Genel olarak çiftçilik ile uğraşan mahallede oluşan obruk ise korkuttu.

YABAN DOMUZU OBRUĞA DÜŞEREK ÖLDÜ

Aşırı sulama sebebiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun için düşen bir yaban domuzu ise yaşamını yitirdi. Domuzun düştüğü yerde ölmesi derinliğini gözler önüne serdi.

AW102752_03

'YENİ BİR OBRUĞUN OLUŞMASINDAN KORKUYORUZ'

Bir otomobilin sığabileceği genişlikte oluşan obruk sonrası vatandaşlar, yetkililerin bu durum ile ilgilenmesini talep ediyor. Ayrıca çevre halkı yeni bir obruğun oluşmasından korktuklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Oyun oynarken aşağıya düştüOyun oynarken aşağıya düştü
Musa Orhan için harekete geçtiler!Musa Orhan için harekete geçtiler!
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki tepki çeken görüntü! Gözaltına alındı
Turizm cennetinde tepki çeken görüntü! Gözaltına alındı
Yasak dinlemediler, konvoy yapıp havaya ateş açtılar! Küçük kız yaralandı, çok sayıda gözaltı
Yasak dinlemediler, küçük kızı bu hale getirdiler
'30 Ağustos' kutlamasında korku dolu anlar! Tekne alabora oldu
'30 Ağustos' kutlamasında korku dolu anlar!
Vali Yerlikaya duyurdu! Düğünler için alınan yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi
Vali Yerlikaya duyurdu! Düğünler için yeni tedbirler yürürlükte
Korkunç olay! Küçük çocuk 2. kattan düştü
Oyun oynarken aşağıya düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan tedavi için İzmir’e geldi
Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan'ın tedavisi başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.