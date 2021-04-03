HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, Konyaaltı Sahili turistlere kaldı

Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, Konyaaltı Sahili turistlere kaldı

03.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Öte yandan 56 saatlik kısıtlama kapsamında turizm kenti Antalya'da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, Konyaaltı Sahili turistlere kaldı

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından Türkiye haritası kırmızıya dönünce cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Cuma günü saat 21.00'den itibaren uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında turizm kenti Antalya'da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler ise kendilerine kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. Sahilde fiziki mesafeye uygun güneşlenen ve denize giren turistler, güneşin ve sıcak havanın keyfini sürdü.

Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Elena Mirmova (32), çok kez Türkiye'ye geldiğini ve Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.

Denize girmeyen bazı tatilciler ise sahil bandında spor yaparak vakit geçirdi.

Screenshot_43

Screenshot_44

Screenshot_45

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Oylamaya sunuldular: Pandemi, kovid, dezenfektanOylamaya sunuldular: Pandemi, kovid, dezenfektan
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri: Pandemi, kovid, dezenfektan

Oylamaya sunuldular: Pandemi, kovid, dezenfektan

Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme

Marşa bastı alev topuna döndü! Ekmek teknesi alev alev yandı, gözyaşlarıyla izledi

Marşa bastı ekmek teknesi alev alev yandı!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme! 3. kadın Ayşe ortaya çıktı: ''Ben ona abi, o bana gelinim'' diyordu

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Baltalimanı Polis Evi'nin çatısında korkutan yangın

Polis Evi çatısında korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.