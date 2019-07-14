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“Vatanımıza bir Gülşah değil, bin Gülşah feda olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi günü gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi kızlarının hatıralarını oluşturdukları odada yaşatıyor - Anne Emine Güler: - "Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz vatanımızda kalırız, kaçamayız. Ya ölürüz ya da vatanımızı bekleriz. Vatanımıza bir Gülşah değil, bin Gülşah feda olsun"

HATAY (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi gurur duydukları kızlarının hatıralarını oluşturdukları odada yaşatıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Güler ailesi, FETÖ mensupları tarafından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi günü gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kızlardan geriye kalan eşyaya 'gözleri gibi' bakıyor.

Gülşah Güler'in kıyafeti, ayakkabıları, fotoğrafları ve çizdiği resimleri odada muhafaza eden aile, günün büyük bölümünü de burada geçiriyor.

Anne Emine Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının hatırasını onun için hazırladıkları odada yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

- "Teröristlerin kökü kazınsın"

Kızına olan özlemini bir nebze de olsa dindirebilmek için zamanını bu odada geçirdiği dile getiren anne Güler, kızının ölümüyle hayattaki her şeyin adeta yarım kaldığını dile getirdi.

Güler, hain terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla sürmesini isteyerek, "Devletimizin FETÖ’cülere karşı kararlılığı bizi çok mutlu etti. Bu teröristlerin kökü kazınsın. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz vatanımızda kalırız, kaçamayız. Ya ölürüz ya da vatanımızı bekleriz. Vatanımıza bir Gülşah değil, bin Gülşah feda olsun." dedi.

Şehit Gülşah Güler’in kız kardeşi Büşra Güler de her 15 Temmuz'da acı ve gururu aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Ablamı annem gibi görüyordum, o yüzden aslında annemi kaybettim. Bütün günümüz ablamın hatıralarıyla dolu odasında geçiyor. Konuşmasak da onun beni anladığını çok iyi biliyorum. Ayrılık çok zor ama şehit kardeşi olduğum için çok gururlu ve mutluyum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz hatay Kırıkhan Şehit Gülşah Güler

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