Türkiye'de sınav manzarası değişmedi! Kimi 1 saat önce gelip geç kaldı, kimi bir dakika ile bir yılını kaybetti...

Tüm yurtta bugün düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne yine geç kalan adaylar damga vurdu. Bursa'da sınava yalnızca bir dakika ile geç kalan öğrencilerin hayalleri yıkıldı. Bir dakika ile bir yılı kaybeden öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Diyarbakır'da da durum farksızdı. Kimi adaylar sınava son dakikalarda yetişirken, 10 dakika geç kalan adaylardan biri, “ÖSYM’nin sisteminde başka okul yazıyordu” dedi.

3 MİLYONDAN FAZLA ADAYIN SINAV HEYECANI

3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının gireceği 2024-YKS’nin ilk oturumu TYT başladı. Diyarbakır’da bir yıl boyunca sınava hazırlık yapan öğrenciler sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti.

KİMİ SON DAKİKADA YETİŞTİ, KİMİ 1 DAKİKAYLA 1 YILINI HEBA ETTİ...

Son dakikalarda sınav binasına ulaşan adaylar, koşarak kimlik kontrollerinin ardından sınıflarına gitti. Sınav salonlarının kapısı 10.00’da kapanacağı için 09.50’de görevliler tarafından çağrı yapıldı. Saat 10.00’da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocuklarını beklemeye başlarken Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokuluna gelen bir öğrenci, kapının kapalı olduğunu gördü. Sınava 10 dakika geç kalan ve içerideki görevlilere seslenen öğrenci, “ÖSYM’nin sisteminde başka okul yazıyordu” iddiasında bulundu.

İsmini vermek istemeyip sınava geç kalan öğrenci, “Yanlışlıkla başka okula gittim. ÖSYM’nin sisteminde başka bir okulun ismi yazıyordu. Ben de kağıdıma bakmadan oraya gittim. O yüzden geç kaldım. Antalya’dan geliyorum ben de. Orada turizm çalışanıyım. Zaten olan oldu. Sağlık olsun. Çok çalışmadım ama böyle olması kötü oldu” dedi.

Sınava giren kızı için kapı önünde heyecanlı beklediğini belirten Pervin Mercan ise, şunları söyledi:

“Kızım sınava girdi. Tüm öğrencilerin hepsine başarılar diliyorum. Umarım her şey istedikleri gibi olur. Çok çalışıyorlar. Zorlu bir süreç onlar için. Onlar da artık sıkıldı. Aynı zamanda havalar da ısındı. Umarım sınavı istedikleri gibi geçerler. Az önce sınava geç kalanlara tanıklık ettik. Biraz daha erken gelebilirdi. Biraz ihmal ettiği bir konu olmuş. Sağlık olsun.”

SINAV GEÇ KALDI, AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için Yenişehir'den ailesiyle gelen Nisa Burhan, birkaç dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. Ailesi duruma tepki gösterirken, sınav merkezine gelen diğer veliler de yetkililere öğrenciyi almaları için baskı yaptı. Geç kaldığı için sınava alınmayan Nisa ise, annesiyle birlikte gözyaşları döktü.

KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ, SINAVA GİREMEDİ

Kimliğini sınava gelirken düşüren bir öğrenci de sınav merkezine alındı. Nüfus Müdürlüğü'ne giden öğrencinin babası, kimlik sahibinin parmak izi olmadığı için yeni kimliğini çıkaramadan geri döndü. Sınav sorumluları kimliğini ibraz edemeyen öğrenciyi okuldan çıkardı.

1 SAAT ÖNCE GELİP SINAVA GEÇ KALDI...

Sınav yeri, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, sınava geç kaldı. Sınav salonuna alınmayan aday okulunun önünden ayrıldı. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı "Çok üzülüyorum hepinize" diyerek karşılık verdiği görüldü.

ŞANLIURFA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şanlıurfa’da binlerce öğrenci üniversiteye yerleşmek için YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye girdi. Saat 10.15’te başlayan sınava, kapıların kapanmasından 5 dakika sonra 10.05’te gelen bir öğrenci içeri alınmayınca, okul kapısında kendisini yere atan anne gözyaşlarına boğuldu. Okul kapısında hüngür hüngür ağlayan anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar teskin etti. Birbirlerine sarılan anne ve kızı daha sonra gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





