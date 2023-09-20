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ABD'li ve Yunan savunma şirketlerinden RAM hava savunma sistemi füzesi için 4,16 milyon dolarlık anlaşma

20.09.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan savunma şirketi Raytheon, Yunan savunma şirketi INTRACOM DEFENSE'e karadan havaya füze sistemi RAM için 4,16 milyon dolarlık sipariş verdi.

ABD'li ve Yunan savunma şirketlerinden RAM hava savunma sistemi füzesi için 4,16 milyon dolarlık anlaşma

Dünyada füze üretimiyle bilinen ABD kökenli Raytheon Technologies, INTRACOM DEFENSE ile yaptığı yeni sözleşmeyi duyurdu. Buna göre RAM (Rolling Airframe Missile) füze sistemi için anlaşma imzalandı.

4,16 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Yunan basınında yer alan haberlere göre; uzun süredir ortaklığı bulunan iki şirket arasında anlaşma sağlanan 4,16 milyon dolarlık proje, RAM füze savunma sisteminin geliştirilmesi ve bakımı için elektronik birimlerin üretilmesini kapsıyor.

RAM FÜZESİ NEDİR?

RAM füzesi, atıldığında hedefine yönelen ve hedefi imha etmek için tasarlanmış bir tür füzedir. "RAM" terimi, "hedefe saldırma amacıyla fırlatma" anlamına gelir. RAM füzeleri genellikle denizaltılar, savaş gemileri ve savaş uçakları gibi platformlardan fırlatılır. Bu tür füzeler genellikle anti-gemi veya anti-hava savunma görevleri için kullanılır. RAM füzeleri, birçok farklı ülke tarafından geliştirilmiştir ve savunma sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Hava Savunma Sistemi füze RAM

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