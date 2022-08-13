Vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu için Erdoğan'tan taziye mesajı

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karahasanoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Twitter'daki paylaşımda "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." denildi.

ŞENTOP'TAN MESAJ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dava, mücadele ve gönül adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

