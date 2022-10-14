Eşi vefat eden kadın, eşinin emekli maaşının ne kadarını alır? Vefat eden kişinin maaşı eşine nasıl bağlanır?

Eşi vefat etmiş bir kadının eşinin emekli maaşının ne kadarını alacağı çocuğunun ya da çocuklarının olmasına göre değişiklik gösterir. Oranlar çocuk sayısına ya da çocuksuz olan eşe göre değişiklik gösterir. Dul kalan eşe maaş bağlanabilmesi için gerekli olan en önemli ve ilk şart ölüm tarihinde sigortalı ile Medeni Kanuna uygun bir şekilde evli olunması gerekliliğidir.

Eşi Vefat Eden Kadın Eşinin Emekli Maaşının Ne Kadarını Alır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlen yardımlar arasında bulunan dul maaşı, eşi vefat eden kişilere eşleri üzerinden maaş bağlanması anlamına gelir. Eşi ölen kadın, eşi üzerinden maaşa bağlanabildiği gibi, eşi ölen erkeğe de dul maaşı bağlanabilir. Cinsiyet ayrımı yapmayan dul maaşı sisteminde gereken koşullar sağlandığı zaman hem erkek hem de kadınlar eşleri vefat ettikten sonra maaşa bağlanabiliyor. Ölen sigortalının eşine bağlanan maaş koşulları şu şekilde sıralanabilir;

Vefat eden sigortalı eş ile ölüm tarihinde medeni hali evli olmalıdır.

Geride kalan eş, emekli maaşına hak sahibi iken yeniden evlenmemelidir.

Eşin kendine özgü sigortası sebebiyle geliri ya da maaşı olmamalıdır.

Dul kalan eşin yabancı bir ülke kapsamında da çalışmıyor olması gerekir.

Bu şartlar sağlandığı takdirde vefat eden sigortalının eşine %50 oranında, eğer herhangi bir çocuk yok ise emekli maaşının %75'i oranında maaş bağlanır.

Vefat Eden Kişinin Emekli Maaşı Nasıl Bağlanır?

Dul ve yetim aylıkları başvuruları vefat etmiş olan kişinin sigortasının hizmet koluna göre farklılık gösterir. Farklı adresler ve farklı yöntemler ile başvurulan ölüm aylığına fiziksel olarak başvurulabildiği gibi e-Devlet sistemi üzerinde online olarak da başvurulabilir. Eşi ölen kadına emekli maaşı bağlanması tekrardan evlenmediği sürece devam eder. Ölüm aylığı alabilmek için ölen eş en az 1800 gün prim yatırmış olmalıdır. Başvuru şartları sağlandığı takdirde ölüm aylığı vefat tarihinden sonraki ayın 1. gününden itibaren başlar.



