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  4. Vekâlet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi

Vekâlet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran Gümüşhaneli bir vatandaş, kaybettiği dava nedeniyle Sağlık Bakanlığının kendisinden icra yoluyla vekalet ücreti talep etmesini şikayet etti.

Vekâlet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran Gümüşhaneli bir vatandaş, kaybettiği dava nedeniyle Sağlık Bakanlığının kendisinden icra yoluyla vekalet ücreti talep etmesini şikayet etti. KDK, fazladan ödenen miktarın vatandaşa iadesine karar verdi.
Erzincan’da görülen dava sonucunda Sağlık Bakanlığı haklı bulunarak kaybeden taraf olan vatandaşa bin 90 liralık vekalet ücretini ödemesi kararı çıktı. Kararın ardından yazılı bildirimde bulunmayan Sağlık Bakanlığı, vatandaştan alacağı için direkt icra yoluna başvurdu. Sağlık Bakanlığını şikâyet eden vatandaş, kendi mevzuatına uymayan idare yüzünden 448 lira fazla ücret ödediğini söyleyerek, bu zararının karşılanmasını talep etti. Vatandaşın başvurusu üzerine konuyu incelemeye alan KDK, Sağlık Bakanlığından bilgi ve belge talep etti. Bakanlıktan gelen cevabi yazıda mahkemenin lehlerine sonuçlandığı, hükmedilen vekâlet ücreti için karşı tarafın avukatlarının defaten aranarak bilgilendirildiği, ancak ücretin tahsil edilememesi nedeniyle icra yoluna başvurulduğu ifade edildi. KDK, idarenin cevabının ardından mevcut kanun ve mevzuat maddeleri üzerinde araştırmalar yaparak tavsiye kararı verdi. Söz konusu kararda ilgili idare tarafından, "Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi” konulu genelgenin “Vekâlet Ücreti ile İlgili Hususlar” başlıklı bölümünün 15’nci maddesinde şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:
"Her türlü dava ve takip sebebiyle lehe hükmolunan vekalet ücretinin kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bedeli ödemekle yükümlü olan taraftan yazılı bir şekilde talep olunacağı ve söz konusu yazılı talepte vekalet ücretinin en geç 30 gün içerisinde ödenmesi, verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde icra marifetiyle tahsili sağlanacağı düzenlenmiştir."
Bahse konu durumda idarenin kendi genelgesindeki 15’nci maddeye aykırı olarak vekâlet ücretinin ödenmesine ilişkin önceden bildirim yapılmadan doğrudan icraya başvurulması işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olması nedeniyle KDK tarafından Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verildi. Kararda başvuranın uğradığı maddi zararın giderilmesi için fazladan ödenen miktarın iadesine hükmedildi.

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