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  4. Veliler okulu bastı, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri dövdü! O anlar kamerada

Veliler okulu bastı, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri dövdü! O anlar kamerada

29.12.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde veliler, okulu basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İddiaya göre, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri olan anne, baba ve oğulları tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı.

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Sınıfı basan veliler, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri darp etti. Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı.

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Hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu. Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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İHA

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Öğretmen Kocaeli okul darp
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