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Venezuela, ABD’yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

Venezuela, karasularına izinsiz giren casus uçaklar nedeniyle ABD’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikâyet etti.Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK), ABD’nin ülkelerinin hava ve karasularını casus uçaklarıyla taciz etmesinin incelemesi konusunda bir mektup gönderdi.

Venezuela, karasularına izinsiz giren casus uçaklar nedeniyle ABD’yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikâyet etti.

Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK), ABD’nin ülkelerinin hava ve karasularını casus uçaklarıyla taciz etmesinin incelemesi konusunda bir mektup gönderdi. Moncada, “BMGK’ya gönderdiğimiz yazıda ABD hükümetinin Venezuela’nın uçuş kıta sahanlığında casus uçaklarla herhangi bir uyarıda bulunmada nasıl askeri olaylara neden olduğu konusunda bildiri yaptı” dedi. Moncada, ABD’nin Güney Komutanlığının ülkelerinin hava sahasına 55 kez casus uçak gönderdiğini iddia etti. Moncada, Washington’u Venezuela’nın karasularına askeri birlik göndererek ülkelerine karşı diş göstermekle de suçladı.

Dışişleri Bakanı müjdeyi verdi
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa, ABD hükümetinin müdahale etmeyi bıraktığı anda ilk anlaşmayı yapacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza düzenlediği basın toplantısında, “Siyasi diyalog konusunda kararlıyız. Emperyalist iktidar merkezleri içimizde karışıklık çıkarmayı bıraktıkları anda, bu diyalogdan önemli haberler ve anlaşmalar gelecek” açıklamasında bulundu.

Muhalefetten de destek var
Öte yandan ABD’nin desteklediği darbeci muhalif Juan Guaido, Barbados’da devam eden görüşmelerle ilgili olarak, “Gerekli baskıyı kurmak için tüm mücadele alanlarında hareket ediyoruz. Amacımız krize çözüm bulmak. Norveç’in arabuluculuğunda mekanizma devam ediyor. Çünkü Venezuela’da krize gerçek bir çözüm için şartlar oluşturuyoruz” dedi.

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