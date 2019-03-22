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Venezuela’da gerginliği tırmandıran gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2019 00:54 | Son Güncelleme

Bolivarcı İstihbarat Servisi (SEBIN), kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun ofisi başkanı Roberto Marrero’na baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Venezuela’da gerginliği tırmandıran gözaltı

Venezuela’da yaşanan yönetim krizinin yansımaları sürerken Bolivarcı İstihbarat Servisinin (Sebin) kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun ofisi başkanı Roberto Marrero’na baskın düzenleyerek gözaltına aldığı öğrenildi. Yaşananlar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Guaido, ofis başkanının derhal serbest bırakılmasını istediğini belirterek, "Ofisimin şefi Roberto Marrero’yu kaçırdılar. Tüfek ve el bombası yerleştirdiler.” dedi.

Öte yandan Ulusal Meclis üyeleri Marrero’nun evinin aranmasından sonra oluşan ortamın videolarını sosyal medyadan paylaştı.

ABD VE AVRUPA'DAN AÇIKLAMALAR GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, Maduro'nun güvenlik hizmetlerinin, geçici devlet başkanı Juan Guaido’nun ofis başkanı Roberto Marrero'nun gözaltına alınmasını kınıyor.” şeklinde bir mesaj yayınladı. ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams da, “Yasadışı araştırmalara karışan bireyler için sonuçlar olacak.” şeklinde açıklamada bulundu.

Avrupa Diplomasisi Sözcüsü Maja Kocijanciç ise konuyla ilgili, "AB, Marreo'nun derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyor.” ifadelerini kullandı.

"YORULANIN KAYBECEĞİNİ ANLAYALIM"

Marrero’nun ise son Guaido’ya gönderdiği son mesajda, “Şu anda benim evimdeler. SEBIN burada. Maalesef bana da geldiler. Kavgayı sürdürün, durmayın, devlet başkanını (Juan Guaid) koruyun. Tanrı'nın istediği budur. Tanrı sizi korusun. Güçlü olun ve inanın. İnsanlar bu yüzden durmamalı. Yorulanın kaybedeceğini anlayalım.” dediği kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Roberto Marrero gözaltı

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