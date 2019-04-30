Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Başkent Caracas'taki bir hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan Guaido, darbe çağrısında bulundu. Yayımlanan üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde askerlerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu belirtildi. Askerlerin bazılarının ağır silahlı olduğu da görüldü.

Videoda Guaido, sokağa çıkan askerlere 'Venezuela'nın anayasasını korumak için hareket etmelerini' söylüyor. Guaido, "Şimdi zamanıdır" diyor. Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezuela halkının desteğine güveniyor" ifadelerini kullanıyor.

Guaido, söz konusu videoyu kendi Twitter hesabından da paylaştı.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

Venezuela Enformasyon Bakanı da, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı'ndan gelen açıklamada ise silahlı kuvvetlerin hala ulusal anayasanın savunmasına ve meşru otoritelere kesin olarak bağlı olduğu belirtildi.

Öte yandan Bakan, ülke çapındaki tüm askeri birimlerin kendi kışla ve askeri üslerinden normal seyrinde olduğuna dair de rapor aldıklarını aktardı.