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Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

Venezuela’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, orduya darbe çağrısı yaptı. Guaido'nun çevresinde kendisine destek veren üniformalılar da vardı. Hükümet kanadından yapılan açıklamada ise darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Başkent Caracas'taki bir hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan Guaido, darbe çağrısında bulundu. Yayımlanan üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde askerlerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu belirtildi. Askerlerin bazılarının ağır silahlı olduğu da görüldü.

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Videoda Guaido, sokağa çıkan askerlere 'Venezuela'nın anayasasını korumak için hareket etmelerini' söylüyor. Guaido, "Şimdi zamanıdır" diyor. Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezuela halkının desteğine güveniyor" ifadelerini kullanıyor.

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Guaido, söz konusu videoyu kendi Twitter hesabından da paylaştı.

Venezuela Enformasyon Bakanı da, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı'ndan gelen açıklamada ise silahlı kuvvetlerin hala ulusal anayasanın savunmasına ve meşru otoritelere kesin olarak bağlı olduğu belirtildi.

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Öte yandan Bakan, ülke çapındaki tüm askeri birimlerin kendi kışla ve askeri üslerinden normal seyrinde olduğuna dair de rapor aldıklarını aktardı.

Savunma Bakanı, 'tüm ülkeyi şiddete sürüklemeyi hedefleyen bir darbe girişimini reddediyoruz' ifadelerini kullandı.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

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GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE

La Carlota Hava Üssü etrafında toplanan Guaido taraftarı 70 kadar üniformalı kişiye göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Venezuela'daki gelişmelere ilişkin Trump'ın bilgilendirildiği ve gelişmeleri takip ettiği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Venezuela darbe

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
her türk yurttaşı bu darbeye destek vermelidir.Darbe olursa demokrasi olur,adil bir paylaşım olur, ayrıştırma ve ötekilestirme son bulur.
malsin maalll
@ademtoyan FETÖ'cüler bile kendileri darbe yapmakla suçlandıkları halde bunu demedi. Darbeye katılan bir avuç beyinsiz hariç.
Darbe olursa amerikanin istedigi olur soygun olur demokrasi denilen koca yalana inanmayin artik aci gozunuzu kapitalizmin sopasidir demokrasi koca koca kitleleri somurmek icin...
Amerikan uşağı ademtoyan
tam bir ceha pe ruhu taşıyor. demekki her ülkede böyle tiplerden var
indirin o muhalefeti madem darbe çağrısı yapiyorlar alin kelkelerini gözdağı verin
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