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  4. Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında çok konuşulacak iddialar! "Türk bankalarında 5 milyar doları var, Türkiye'ye kaçacak"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında çok konuşulacak iddialar! "Türk bankalarında 5 milyar doları var, Türkiye'ye kaçacak"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.07.2024 09:54
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Venezuela'da 28 Temmuz tarihinde yapılacak başkanlık yarışı için mevcut başkan Nicolas Maduro ile muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez ön plana çıkıyor. Anketlerde muhalefetin adayı Gonzalez önde çıkarken, Perulu gazeteci Jaime Bayly'den sansasyonel bir iddia ortaya atıldı. Bayly, Maduro'nun İstanbul'da lüks bir villası ve Türkiye'deki bankalarda 4-5 milyar dolar parası olduğunu iddia etti ve seçimi kaybederse Maduro'nun Türkiye'ye kaçacağını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında çok konuşulacak iddialar! "Türk bankalarında 5 milyar doları var, Türkiye'ye kaçacak"

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yapılacak seçimler öncesi ülke adeta yangın yeri. Muhalefetin adayının ön plana çıktığı anketlerde mevcut lider Nicolas Maduro'nun seçimden çıkan sonuca göre Türkiye'ye kaçacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 28 Temmuz’daki seçimlerin iktidarın kalıcılığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Perulu gazeteci Bayly, “Maduro ve destekçileri, ülkedeki seçimlerin özgür ve adil olması halinde seçimleri demokratik muhalefetin açık ara farkla kazanacağını biliyorlar” dedi.

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MADURO İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ NEREYE DAYANIYOR?

Maduro, Hugo Chavez’in 5 Mart 2013’te hayatını kaybetmesinden üç gün sonra yemin etti ve devlet başkanı oldu.

Türkiye, 2018’den bu yana Venezuela’ya gıda ve kişisel hijyen ürünleri de dahil olmak üzere ihracatını artırdı.

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Reuters’in haberine göre Güney Amerika ülkesi Venezuela, miktarı halen halka açıklanmasa da Türkiye’ye önemli miktarda altın sattı.

Türkiye’ye ilk üst düzey ziyaretini 6 Ekim 2017 tarihinde düzenleyen Maduro, Ankara’ya geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı: “Türkiye’ye geldik çünkü Türkiye’ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz.”

Maduro Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlandı, Türkiye-Venezuela arasında beş farklı anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaların arasında Karakas-İstanbul hattındaki uçuşların sayısının artırılması, turizm, tarım ve hayvancılık ve güvenlik anlaşmaları bulunuyordu.

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2018’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’teki göreve başlama törenine Maduro ve heyeti de katılmıştı. Beştepe’deki göreve başlama törenine katılan Maduro, daha sonra dönemin ünlü dizilerinden “Diriliş: Ertuğrul“un setini ziyaret etmişti.

Eşi Cilia Flores ile birlikte Türk dizilerini izlemekten çok keyif aldıklarını belirten Maduro, şimdiye kadar “Diriliş Ertuğrul”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Payitaht Abdülhamid” dizilerini izlediklerinden bahsetmiş ve “Diriliş Ertuğrul şimdiye kadar favori dizimdi fakat artık favorim Kuruluş Osman” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iade-i ziyaretini ise 3 Aralık 2018’de gerçekleştirmişti. Karakas’a giden Erdoğan’ın bu ziyareti, Türkiye’den Venezuela’ya devlet başkanları düzeyinde olan ilk ziyaret olmuştu. Ziyaret sırasında iki ülke arasında 10 farklı anlaşma imzalanmıştı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro
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