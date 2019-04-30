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Venezuela’da askerler ve siviller sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun "sokağa çıkın" çağrısının ardından halk meydanlara döküldü.Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, halka ve sivillere sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun "sokağa çıkın" çağrısının ardından halk meydanlara döküldü.
Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, halka ve sivillere sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu. "Özgürlük Operasyonu"nun son aşamasını başlattığını duyuran Guaido’ya askerler ve sivillerden destek geldi. Guaido’nun açıklamasının ardından siviller ve askerler sokağa akın etti. Başkent Karakas’ta muhalefetin en önemli figürlerinden olan ve bir süredir hapiste bulunan Leopoldo Lopez ve Guaido Carlota, hava üssünde bir araya geldi. Guaido, daha sonra Plaza Altamira’da Lopez’le birlikte kendisini destekleyenlerin karşısına çıktı. Guaido burada yaptığı konuşmada, "Yıllarca silahlı kuvvetler hakkında konuştuk. Bugün çok açık olarak görülüyor ki silahlı kuvvetler Venezuela halkıyla birlikte. Bu çok açık. Diktatörle beraber değiller" dedi.
Guaido’yu destekleyenler, "Evet yapabiliriz" sloganları attı. Bir megafon yardımıyla destekçilerine seslenen muhalif lider, gösterinin barışçıl olduğunu belirterek, "Anayasamıza uygun olarak, darbeci Maduro’dan ülkemizi kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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