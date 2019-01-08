"Venezuela'ya yönelik yaptırımlar halkı hedef almıyor"

Geçmişte Kolombiyalıların, Venezuela’ya "daha iyi koşullar için" göç ettiğini hatırlatan Trujillo, “Kolombiya, Venezuela halkına karşı şükran ve dayanışma içinde gösterdiği duruşunu devam ettirecek." dedi.

Başkent Bogota’da, Dışişleri Bakanlığının bulunduğu San Carlos Sarayı’nda düzenlenen yılın ilk basın toplantısında konuşan Trujillo, Lima Grubu’nun 13 üyesinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını tanımama kararı, bu ülkeye uygulanacak ekonomik yaptırımlar ve diğer hususlarda açıklamalarda bulundu.

Venezuela ile Kolombiya arasındaki diplomatik kanalın açık olduğunu tekrarlayan Trujillo, birkaç gün önce yaptığı açıklamayı yineledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin başkentlerdeki ticari ataşeler üzerinden yürütüleceğini dile getirdi.

Trujillo ayrıca bir soru üzerine ülkesinin asla Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleyi desteklemediğinin altını çizdi.

- Meksika'nın imzalamaması

Carlos Holmes Trujillo, Lima Grubu’nun Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun imzaladığı son kararların Meksika tarafından imzalanmamasına da değindi.

"Lima Grubu, Meksika hükümetinin pozisyonunu saygıyla karşıladı." diyen Trujillo, Meksika'nın gruba üye olarak devam etme kararlılığı bulunduğunu, kendileri için de bu durumun memnuniyet verici olduğunu aktardı.

