Venüs Retrosu nedir? Özellikleri, etkileri ve tarihleri nelerdir?

Retro diğer adıyla retrograd, güneş sistemindeki gezegenlerin Dünyamızdan bakıldığında geri gidiyormuş gibi algılanmasıdır. Gezegenler aksi yöne hareket etmezler ama bu süreç boyunca Dünya’nın hızı ve yörüngedeki durumu sebebiyle bu şekilde algılanır. Astroloji takipçileri hayatlarını daha kontrollü bir şekilde yaşayabilmek için retroları takip etme ihtiyacı duyarlar. Bu sayede retro dönemlerinin getirdiği etkileri fark etmek isterler. Buna bağlı olarak da hayattaki fırsatları doğru değerlendirmeye ve daha dengeli bir şekilde yaşamaya çalıştıkları görülür.

Venüs Retrosu nedir?

Astrolojiye göre Venüs gezegeni, hayattaki değişikliklerle ilişkilendirilen bir gezegendir. Venüs’ün retro dönemlerinde kişilerin hayatlarında birtakım değişiklikler yaşanabileceği anlamına gelir.

Venüs retrosu her yıl görülen bir harekettir. Bu dönemde Venüs’e Dünya'dan bakıldığında geri hareket ediyormuş gibi görünebilir. Fakat gezegenler yörüngelerini değiştirip geri hareket etmezler. Bu durum Dünya'nın ve diğer gezegenlerin yörüngesel farklılıkları sebebiyle aslında gökyüzünde oluşan bir illüzyondur.

Venüs Retrosu'nun özellikleri nelerdir?

Venüs retrosunun ikili ilişkileri etkilediği düşünülür. Bu yüzden özellikle venüs retrosu dönemlerinde yapılması ve yapılmaması gereken konular sık sık araştırılmakta ve merak edilmektedir. Bilhassa retro hareketlerinin burçlara ve insanlardaki etkilerine inanan kişiler bu süreçleri yakından izlerler.

Venüs Retrosu'nun etkileri nelerdir?

Venüs Retrosu'nun burçlara etkisi merak edildiğinde, Venüs ikili ilişkileri konu alan bir gezegen olarak genelde eski sevgililerin geri dönmesi ve eski aşkların tekrardan başlaması anlamına gelebilir. Ayrıca bu dönem insani ilişkileri kapsadığından genelde finans konularında kararlar vermek ya da yatırım yapmak önerilmez.

Venüs retrosunda var olan ilişkilerde birtakım yanlış anlaşılmalar ve gereksiz tartışmalar da yaşanabilir. Bu yüzden duyguları kontrol altında tutmak ve objektif bir şekilde düşünebilmek daha sağlıklı karar vermeye yardımcı olur. Ayrıca Venüs retrosu dönemlerinde evlilik ve nişan gibi olayların da yapılmaması tavsiye edilir.

Venüs Retrosu'nun tarihleri neler?

2025 yılındaki gökyüzü hareketleri incelendiğinde Venüs gezegeni sadece bir kereliğine Koç Burcu’ndan başlayıp Balık Burcu’na doğru geri hareket etmiştir. Venüs retrosu 1-2 mart tarihlerinde başlamıştır ve 12 nisan tarihinde sona erecektir.