HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vergi dairesi çalışma saatleri nedir? Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Vergi dairesi çalışma saatleri nedir? Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğle molası verilen vergi dairelerinin hangi saatlerde açık olduğu sıkça araştırılır. Tahsil daireleri olarak da adlandırılan vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında hizmet sunar. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan vergi dairelerinde kamu gelirlerine yönelik iade, tahsil, ödeme ve muhasebe işlemleri gerçekleştirilir. Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Vergi dairesi çalışma saatleri nedir? Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta içi her gün işlem yürütülebilen vergi daireleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verir. Kişiler vergi dairelerine giderek ödeme işlemi gerçekleştirebildikleri gibi herhangi bir tahsilat hakkında bilgi alabilir. Fatura takibi, raporlama, gelir-gider takibi gibi işlemlerin yürütüldüğü bu kurumlarda Gelir İdaresi Başkanlığı adı altında muhasebe işlemleri tamamlanır.

Vergi dairesi kaçta açılıyor?

Özellikle vergi denetleme, toplama ve vergi mükelleflerini tespit etme bağlamında hizmet sunan vergi dairesi mesai saatleri içerisinde tam kapasite hizmet verir. Bu bağlamda ön plana çıkan sorular arasında vergi dairesi mesai saatleri vardır. Hafta içi vergi dairesi mesai saatleri dâhilinde hizmet veren vergi dairesi açılış saati, 08.30 olarak belirtilebilir.

Vergi dairesi öğle arası kaçta?

Sabah erken saatlerde vatandaşları karşılamaya başlayan vergi dairesi öğle arası saatleri arasında mola verir verir. Vergi dairesi öğle arası saatleri 1 saat sürer. Vergi dairesi öğle arası saatleri ise 12.30 ve 13.30 olarak belirtilebilir. Öğle arası saatleri kapsamında vergi dairelerinde herhangi bir işlem yürütülmez. Kimi durumlarda vergi dairelerinin öğle molası 12.00 ile 13.00 arasında olabilir. Ancak bu saat aralığında öğle molası veren vergi daireleri daha nadirdir.

Vergi dairesi kaçta kapanıyor?

08.30'da hizmet sunmaya başlayan vergi daireleri, öğle molası verdikten sonra kişileri karşılamaya devam eder. Hafta içi günlerinde vergi dairesinde işi olan kişiler, sıkça "Vergi dairesi kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arar. Özellikle çalışan kişiler için bu kurumların kapanış saati merak konusudur. Bu bağlamda vergi dairesi kapanış saati 17.00 olarak belirtilebilir. Dolayısıyla akşam saat 5'e kadar vergi dairelerine uğrayan kişiler, işlemlerini tamamlayabilir. Nadiren 17.30'a kadar hizmet vermeyi sürdüren vergi dairelerine de rastlanabilir.

Vergi dairesi cumartesi açık mı?

Hafta içi her gün hizmet sunan vergi daireleri, cumartesi ve pazarları kapalıdır. Dolayısıyla vergi dairelerinde halletmesi gereken işi olan bir kişi, hafta içi günlerinde bu kurumlara uğramalıdır.

Vergi dairesi resmî tatilde açık mı?

Vergi daireleri devlet daireleri kapsamında çalışırlar ve mesai saatleri de bu bağlamda düzenlenir. Resmî ve dinî bayramlarda vergi dairelerinin kapalı olduğu belirtilmektedir. Devlet daireleri arasında bulunan vergi daireleri, resmî tatil günlerinde açık değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldıYaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldı
Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'
Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim... Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim...
Anahtar Kelimeler:
vergi daireleri açık mı vergi daireleri çalışma saatleri vergi dairesi çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.