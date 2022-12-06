Vergi dairesi çalışma saatleri nedir? Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta içi her gün işlem yürütülebilen vergi daireleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verir. Kişiler vergi dairelerine giderek ödeme işlemi gerçekleştirebildikleri gibi herhangi bir tahsilat hakkında bilgi alabilir. Fatura takibi, raporlama, gelir-gider takibi gibi işlemlerin yürütüldüğü bu kurumlarda Gelir İdaresi Başkanlığı adı altında muhasebe işlemleri tamamlanır.

Vergi dairesi kaçta açılıyor?

Özellikle vergi denetleme, toplama ve vergi mükelleflerini tespit etme bağlamında hizmet sunan vergi dairesi mesai saatleri içerisinde tam kapasite hizmet verir. Bu bağlamda ön plana çıkan sorular arasında vergi dairesi mesai saatleri vardır. Hafta içi vergi dairesi mesai saatleri dâhilinde hizmet veren vergi dairesi açılış saati, 08.30 olarak belirtilebilir.

Vergi dairesi öğle arası kaçta?

Sabah erken saatlerde vatandaşları karşılamaya başlayan vergi dairesi öğle arası saatleri arasında mola verir verir. Vergi dairesi öğle arası saatleri 1 saat sürer. Vergi dairesi öğle arası saatleri ise 12.30 ve 13.30 olarak belirtilebilir. Öğle arası saatleri kapsamında vergi dairelerinde herhangi bir işlem yürütülmez. Kimi durumlarda vergi dairelerinin öğle molası 12.00 ile 13.00 arasında olabilir. Ancak bu saat aralığında öğle molası veren vergi daireleri daha nadirdir.

Vergi dairesi kaçta kapanıyor?

08.30'da hizmet sunmaya başlayan vergi daireleri, öğle molası verdikten sonra kişileri karşılamaya devam eder. Hafta içi günlerinde vergi dairesinde işi olan kişiler, sıkça "Vergi dairesi kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arar. Özellikle çalışan kişiler için bu kurumların kapanış saati merak konusudur. Bu bağlamda vergi dairesi kapanış saati 17.00 olarak belirtilebilir. Dolayısıyla akşam saat 5'e kadar vergi dairelerine uğrayan kişiler, işlemlerini tamamlayabilir. Nadiren 17.30'a kadar hizmet vermeyi sürdüren vergi dairelerine de rastlanabilir.

Vergi dairesi cumartesi açık mı?

Hafta içi her gün hizmet sunan vergi daireleri, cumartesi ve pazarları kapalıdır. Dolayısıyla vergi dairelerinde halletmesi gereken işi olan bir kişi, hafta içi günlerinde bu kurumlara uğramalıdır.

Vergi dairesi resmî tatilde açık mı?

Vergi daireleri devlet daireleri kapsamında çalışırlar ve mesai saatleri de bu bağlamda düzenlenir. Resmî ve dinî bayramlarda vergi dairelerinin kapalı olduğu belirtilmektedir. Devlet daireleri arasında bulunan vergi daireleri, resmî tatil günlerinde açık değildir.

