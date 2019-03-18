Vergi dairesine terör saldırı davası

Alan Chıkhmous'un evinde kalmasına izin verdiğini belirten Chıkhmous, bir süre sonra kardeşinin kendisine para sıkıntısı çektiğini, bunun için kaçak sigara işine gireceğini anlattığını bildirdi.

Bu görüşmelerinden kısa bir süre sonra kardeşinin çantalarla eve geldiğini aktaran Chıkhmous, "2017'nin Kasım ayında kardeşim 3 çanta ile eve geldi. İçinde kaçak sigara olduğunu söyledi. Karşı çıktım ama müşterisinin hazır olduğunu ve çok fazla kalmayacağını söyledi. Kardeşim olduğu için kabul ettim. Çocukların odasına, eşimden gizli bir şekilde sakladım. Çantanın içinde bomba yapımında kullanılan malzemelerin olduğunu bilmiyordum." savunmasını yaptı.

Çantaları yaklaşık iki buçuk ay muhafaza ettiğini belirten Chıkhmous, evde olmadığı bir gün kardeşinin çantaları gördüğünü ifade etti.

Chıkhmous, "Sıradan bir hayatımız vardı. Daha önce hiçbir olaya karışmadım. Sadece çocuklarımla ilgileniyordum. Alan Türkiye'ye geldi hayatımız karardı." diye konuştu.

Mahkeme Başkanının, sosyal medya hesapları üzerinde terör örgütü PKK/YPG ile ilgili paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini belirtmesi üzerine sanık Chıkhmous, "Ben kim nedir bilmem. Suriyeli yakınlarımın paylaşımlarını beğenmişim sadece. Hangisi terör örgütü, hangisi değil bilmem. Ben bir tek Barzani'yi bilirim." iddiasında bulundu.