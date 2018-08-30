Vergi incelemesi muafiyetinde son gün yarın!

Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanmak için son başvuru süresi yarın doluyor. Mükellefler, son 5 yıla ilişkin beyan ettikleri vergi matrahı ile ödedikleri vergileri artırmaları halinde, ilgili yıllara ilişkin vergi incelemesine tabi olmayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında mükelleflere matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı da getirildi.

Kanun uyarınca mükelleflere, 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, gelir ve kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini (KDV) belirlenen oranda artırmaları için imkan tanındı.

Buna göre, mükelleflerin, söz konusu vergilere ilişkin matrah ve vergi artırımı için 31 Ağustos'a kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması gerekiyor.

Bu düzenlemeden yararlanan vatandaşlar, matrah ve vergi artırımının ardından tahakkuk eden vergileri ödemeleri halinde, bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap olmayacak.