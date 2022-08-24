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  4. Vezirköprü Belediyesi’nin ilaçlama yöntemi sosyal medyada alay konusu oldu

Vezirköprü Belediyesi’nin ilaçlama yöntemi sosyal medyada alay konusu oldu

24.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Vezirköprü İlçe Belediyesinin sivrisinekle mücadele yöntemi sosyal medyada alay konusu oldu.

Vezirköprü Belediyesi’nin ilaçlama çalışması görenleri hem şaşkına çevirdi hem de kahkahaya boğdu. Traktörün sepetine su tankı ile ilaç konuldu. Belediye işçisi de tankın üzerine oturtuldu. Traktör sokakları dolaşırken, belediye işçisi tanka bağlı hortumla çevreye ilaç sıktı. İşçinin herhangi bir önlem almadan çevreye ilaç sıkması dikkat çekti.

Bu an ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Durum sosyal medyada alay konusu oldu.

Görüntünün altına "21. yüzyılda Vezirköprü'de sinekle mücadelede son teknoloji! Daha iyisi çıkıncıya kadar en iyisi bizim ki! Bizi kıskanmayın! Söz verdiğimiz gibi!" yorumları yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun ilaçlama
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