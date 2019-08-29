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Vezirköprü’de Tunç Çağı’ndan kalma çanak ve çömlek parçaları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Tunç Çağı’nın izlerini taşıyan çanak ve çömlek parçaları bulundu.Vezirköprü ilçesinde bulunan Oymaağaç Höyük Tepesi’nde kazı çalışmaları sonucunda eski çağlardan kalma birçok çanak ve çömlek parçalarına rastlandı.

Vezirköprü’de Tunç Çağı’ndan kalma çanak ve çömlek parçaları bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Tunç Çağı’nın izlerini taşıyan çanak ve çömlek parçaları bulundu.
Vezirköprü ilçesinde bulunan Oymaağaç Höyük Tepesi’nde kazı çalışmaları sonucunda eski çağlardan kalma birçok çanak ve çömlek parçalarına rastlandı. Birkaç bin yıllık yerleşim alanı olduğu tahmin edilen Oymaağaç Höyük Tepesi, eski zamanda ticaret kervanlarının önemli uğrak yeri olmuş ve Hititlerin kutsal kenti Nerik olarak adlandırılmıştı. Oymaağaç Höyük Tepesi bölgesinde sayısız tepe höyük ve tümülüs bulunuyor.
Oymaağaç kazı alanında incelemelerde bulunmak için Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Menderes Alan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas, kazı alanına gelerek incelemelerde bulundular.
Oymaağaç Höyük Tepesi’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Vezirköprü’de Tunç Çağı’ndan kalma çanak ve çömlek parçaları bulundu

Vezirköprü’de Tunç Çağı’ndan kalma çanak ve çömlek parçaları bulundu

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