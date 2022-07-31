2019 senesi Dünya Çocuk Hakları Gününde Mahallelerinde tamamen ücretsiz spor ve sanat kursları verecekleri bir salon açtılar. 2020 senesi Dünya Çocuk Hakları Gününde büyük bir kütüphane açtılar. 2021 senesinde ise Gençlik Ve Spor Bakanlığının desteğiyle Vicdan Takımı Pes Etmez projesini gerçekleştirdiler. Gençlik Ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Destek gören bu proje ile sayısız şampiyonlar ve Milli sporcular yetiştirdiler.

Doğukan Çınar "vicdan takımı" mücadelesinde gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve spora teşvik için Gümüşhaneli genç iş insanı Cihat Işık ile birlikte hareket ediyorlar.

Cihat Işık'ta Doğukan Çınar gibi gençlik yıllarını mahallesinde uyuşturucuyla mücadele etmekle geçirdikten sonrasında Filistin, Doğu Türkistan, Irak, Suriye ve Türkmen birliklerinin kalkınmasında gönüllü görevler üstlenmiştir.

Bugün yine bir Gümüşhaneli olan ve sivil toplum örgütlerinde yapmış olduğu yararlı hizmetleri ile tanınan iş insanı Mali Müşavir Hıdır Daştan'ı ziyaret eden Doğukan Çınar ve Cihat ışık Hıdır Daştan'a Vicdan Takımına katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.

