HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Vicdan takımı pes etmez

Vicdan takımı pes etmez

31.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 senesinde Milli Sporcu Doğukan Çınar'ın öncülüğünde İçerenköy ve Fındıklı mahallelerinin gençler tarafından Vicdan Takımı oluşturuldu. Karşı mahallelerinde bulunan bir oyun parkında spor çalışmaları yaparak spor yarışmalarına katılan ve bir çok başarı elde eden bu Gençlik oluşumunun katılımcıları 2019 senesinde Vicdanlı Kalmayı Tercih Edenler Sanat Ve Spor Kulübü Derneğini kurdular.

Vicdan takımı pes etmez

2019 senesi Dünya Çocuk Hakları Gününde Mahallelerinde tamamen ücretsiz spor ve sanat kursları verecekleri bir salon açtılar. 2020 senesi Dünya Çocuk Hakları Gününde büyük bir kütüphane açtılar. 2021 senesinde ise Gençlik Ve Spor Bakanlığının desteğiyle Vicdan Takımı Pes Etmez projesini gerçekleştirdiler. Gençlik Ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Destek gören bu proje ile sayısız şampiyonlar ve Milli sporcular yetiştirdiler.

Doğukan Çınar "vicdan takımı" mücadelesinde gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve spora teşvik için Gümüşhaneli genç iş insanı Cihat Işık ile birlikte hareket ediyorlar.

Cihat Işık'ta Doğukan Çınar gibi gençlik yıllarını mahallesinde uyuşturucuyla mücadele etmekle geçirdikten sonrasında Filistin, Doğu Türkistan, Irak, Suriye ve Türkmen birliklerinin kalkınmasında gönüllü görevler üstlenmiştir.

Bugün yine bir Gümüşhaneli olan ve sivil toplum örgütlerinde yapmış olduğu yararlı hizmetleri ile tanınan iş insanı Mali Müşavir Hıdır Daştan'ı ziyaret eden Doğukan Çınar ve Cihat ışık Hıdır Daştan'a Vicdan Takımına katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Levent amcanın ihbarı bir ilçeyi alarma geçirdi! Gerçeği öğrenince...Levent amcanın ihbarı bir ilçeyi alarma geçirdi! Gerçeği öğrenince...
Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'
Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Saplantılı mimardan karşılık alamadığı avukata iğrenç mesajlar

Saplantılı mimardan karşılık alamadığı avukata iğrenç mesajlar

Para karşılığı yapıyordu! Maymuna el konuldu...

Para karşılığı yapıyordu! Maymuna el konuldu...

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.