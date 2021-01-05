Video indir instagram

Dünyanın ve Türkiye'nin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor. İnsanlar bu paylaşımları her gün saatlerce takip ederken izledikleri videoları da kayıt altına almak istiyor. İnsanların yaptığı paylaşımları indirmek isteyen Instagram kullanıcıları bu konuyu bir hayli merak ediyor. Instagram video indirme online ortamda yapılabilecek bir işlem. Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Instagram video indirme uygulamaları neler? Siz de bu sorularla zihninizi meşgul ediyorsanız derlediğimiz bilgilerden oluşan yazımızı inceleyebilirsiniz.
Öncelikle Instagram video kaydetme işleminizi telefona mı bilgisayara mı yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Eğer bilgisayardan video indirecekseniz takip etmeniz gereken yöntemler çok kolay. Aşağıda sizler için birkaç web sitesi tavsiyesi sıraladık.
Savefrom bir video ve post indirme programı. Bu programı ücretsiz Instagram video dönüştürücü olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Youtube ve diğer sosyal medya platformları için olan çeşitli versiyonlarına da ulaşabilirsiniz. Savefrom yardımıyla takip etmeniz gereken adımlar şöyle:
"İNDİR MP4" yazan butona basarak videoyu indirin. Karşınıza yeni bir sayfa açılacak bu sayfada farede sağ tuşa basıp kaydet diyerek videoyu dilediğiniz yere kaydedebilirsiniz.
Toolzu ise Instagram'dan indirmek istediğiniz storyler için kullanılan bir program. Bu programı da üye olmadan ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Programı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Paylaşılan bir storyi indirmek istiyorsanız, "Toolzu" web sitesini kullanabilirsiniz.
Instagram canlı video indirme özelliği tüm kullanıcıların merak ettiği bir işlem. Videoları tablet, telefon gibi mobil cihazınıza indirmek de bilgisayara indirmek kadar kolay. Instagram'dan videoları mobil cihazınıza indirmek için takip edebileceğiniz birkaç yöntem var. Bu yöntemler Android ve iOS işletim sistemine göre değişiyor. Her ikisi için de ayrı ayrı kullanabileceğiniz Instagram video indirme uygulama tavsiyeleri mevcut.
Herkesin Instagram akışına gün içerisinde onlarca fotoğraf düşüyor. Bazılarımız da gördüğü güzel fotoğrafları kaydetmek istiyor. Instagram'dan sadece videoları değil, fotoğrafları da kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Bunun için bazı adımları takip etmeniz yeterli.
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