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Video indir instagram

05.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Video indir instagram

Instagram son yıllarda artan popülerliğiyle herkesin kullandığı bir sosyal medya uygulaması haline geldi. Paylaşılan videolar, fotoğraflar severek izleniyor ve görüntüleniyor. Bazı kullanıcılar da bu video ve fotoğrafları aynı kalitede telefonuna veya bilgisayarına indirmek istiyor. Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Dünyanın ve Türkiye'nin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor. İnsanlar bu paylaşımları her gün saatlerce takip ederken izledikleri videoları da kayıt altına almak istiyor. İnsanların yaptığı paylaşımları indirmek isteyen Instagram kullanıcıları bu konuyu bir hayli merak ediyor. Instagram video indirme online ortamda yapılabilecek bir işlem. Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Instagram video indirme uygulamaları neler? Siz de bu sorularla zihninizi meşgul ediyorsanız derlediğimiz bilgilerden oluşan yazımızı inceleyebilirsiniz.

Instagram Videolarını İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram video kaydetme işleminizi telefona mı bilgisayara mı yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Eğer bilgisayardan video indirecekseniz takip etmeniz gereken yöntemler çok kolay. Aşağıda sizler için birkaç web sitesi tavsiyesi sıraladık.

Savefrom

Savefrom bir video ve post indirme programı. Bu programı ücretsiz Instagram video dönüştürücü olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Youtube ve diğer sosyal medya platformları için olan çeşitli versiyonlarına da ulaşabilirsiniz. Savefrom yardımıyla takip etmeniz gereken adımlar şöyle:

  • Öncelikle Instagram.com'a girin ve giriş ekranından Instagram hesabınıza giriş yapın.
  • İndirmek istediğiniz videoyu belirleyin. Paylaşılan bir postu indirmek istiyorsanız videonun bağlantısını kopyalayın. Bunun için sağ üst köşede bulunan üç noktadan "Bağlantıyı Kopyala" seçeneğine basın.
  • Bağlantıyı kopyaladıktan sonra "Savefrom.net" web sitesini açın.
  • Karşınıza çıkan link kutucuğuna linki yapıştırın.
  • İndimek istediğiniz video aşağıda yer alacak.

"İNDİR MP4" yazan butona basarak videoyu indirin. Karşınıza yeni bir sayfa açılacak bu sayfada farede sağ tuşa basıp kaydet diyerek videoyu dilediğiniz yere kaydedebilirsiniz.

Toolzu

Toolzu ise Instagram'dan indirmek istediğiniz storyler için kullanılan bir program. Bu programı da üye olmadan ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Programı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Paylaşılan bir storyi indirmek istiyorsanız, "Toolzu" web sitesini kullanabilirsiniz.

  • Storysini indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını arama bölümüne yazın.
  • "Download" seçeneğine tıkladığınızda hesabın bütün storyleri karşınıza çıkacak. İndirmek istediğiniz storyi indirebilirsiniz.

Instagram Video İndirme Mobil İçin Nasıl Yapılır?

Instagram canlı video indirme özelliği tüm kullanıcıların merak ettiği bir işlem. Videoları tablet, telefon gibi mobil cihazınıza indirmek de bilgisayara indirmek kadar kolay. Instagram'dan videoları mobil cihazınıza indirmek için takip edebileceğiniz birkaç yöntem var. Bu yöntemler Android ve iOS işletim sistemine göre değişiyor. Her ikisi için de ayrı ayrı kullanabileceğiniz Instagram video indirme uygulama tavsiyeleri mevcut.

Android İçin Instagram Video İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

  • Google Play Store'dan indirebileceğiniz "InstaSave" uygulamasının Pro versiyonunu yardımıyla işleminizi yapabilirsiniz.
  • Uygulamanın pro versiyonunu indirdiğinizde video indirebildiğinizi ve videoları e-postanıza rahatlıkla gönderebildiğinizi göreceksiniz.
  • Ayrıca Instagram'dan indirdiğiniz videoları Bluetooth ve Drive aracılığıyla da dışa aktarma yapabilirsiniz.
  • iOS İçin Instagram Video İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?
  • App Store'dan kolayca indirebileceğiniz bir uygulama var. "iBolt Downloader Manager" adlı uygulamayı indirerek işleme başlayabilirsiniz.
  • Uygulamayı indirdiğinizde Instagram, Youtube gibi platformlardan video indirebildiğinizi göreceksiniz.
  • Uygulama ücretsizdir.

Instagram Fotoğraf İndirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Herkesin Instagram akışına gün içerisinde onlarca fotoğraf düşüyor. Bazılarımız da gördüğü güzel fotoğrafları kaydetmek istiyor. Instagram'dan sadece videoları değil, fotoğrafları da kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Bunun için bazı adımları takip etmeniz yeterli.

  • Instagram'dan fotoğraf indirmek için de birkaç tane program var. Bu programlar yardımıyla fotoğraflarınızı kolayca indirebilirsiniz.
  • İndirmek istediğiniz fotoğrafın bağlantısını kopyalayın.
  • Bu bağlantıyı "Savefrom.com" sitesindeki kutucuğa yapıştırın. "Download" seçeneğine tıklayın.
  • Sonrasında indirmek istediğiniz fotoğrafı aşağıda göreceksiniz.
  • "İNDİR" butonuna basın.
  • Bu işlemden sonra fotoğraf otomatik olarak indirilecek.
  • Bu program ücretsiz olarak kullanılır. Bu işlemi yapmanız için de üyelik istenmez.
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