Videodaki gizemli cihaz Apple AirPower Mini mi?

AirPower adını hatırlayanınız var mı? Hatırlayamadıysanız hatırlatmakta var. Zira, AirPower Apple'ın üreteceği söyleyip üretmediği ender cihazlardan biri. iPhone X lansmanında görücüye çıkan AirPower, hem bir iPhone'u hem bir AirPods'u hem de Apple Watch'ı şarj edebilecekti. Fakat Apple, duyurusundan birkaç ay sonra AirPower projesini iptal etti. Böylece AirPower standı Apple tarafından rafa kaldırıldı. Şimdilerde ise iPhone 12 ile birlikte projenin raftan indirildiği söyleniyor. Bunu söyleyen kişilerden biri, Apple analizleriyle bilinen Ming-Chi Kuo. Kuo Apple'ın AirPower yerine daha küçük boyutlu bir kablosuz şarj standı üreteceğini, bu standın da AirPower Mini adını taşıyacağını iddia ediyor. Bugün gelen sızıntılara bakılırsa Ming-Chi Kuo'nun iddialarında doğruluk payı olabilir.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C