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Videodaki gizemli cihaz Apple AirPower Mini mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower Mini açığa çıkmış olabilir. Daha önce Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından dile getirilen AirPower Mini için bugün bir video sızdırıldı. Sızdırılan videodaki cihazın AirPower Mini olduğu düşünülüyor. Fakat ürün tıpkı iPhone 12 gibi gizemini koruyor.

Videodaki gizemli cihaz Apple AirPower Mini mi?

AirPower adını hatırlayanınız var mı? Hatırlayamadıysanız hatırlatmakta var. Zira, AirPower Apple'ın üreteceği söyleyip üretmediği ender cihazlardan biri. iPhone X lansmanında görücüye çıkan AirPower, hem bir iPhone'u hem bir AirPods'u hem de Apple Watch'ı şarj edebilecekti. Fakat Apple, duyurusundan birkaç ay sonra AirPower projesini iptal etti. Böylece AirPower standı Apple tarafından rafa kaldırıldı. Şimdilerde ise iPhone 12 ile birlikte projenin raftan indirildiği söyleniyor. Bunu söyleyen kişilerden biri, Apple analizleriyle bilinen Ming-Chi Kuo. Kuo Apple'ın AirPower yerine daha küçük boyutlu bir kablosuz şarj standı üreteceğini, bu standın da AirPower Mini adını taşıyacağını iddia ediyor. Bugün gelen sızıntılara bakılırsa Ming-Chi Kuo'nun iddialarında doğruluk payı olabilir.

AİRPOWER MİNİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN GİZEMLİ CİHAZ GÖRÜNTÜLENDİ

9to5Mac, Apple'a ait olduğunu iddia ettiği gizemli bir cihazın videosunu paylaştı. Paylaşılan videodaki cihaz, üretilmeyen AirPower'a göre oldukça küçük bir boyuta sahip. Cihazın arka tarafında ise giriş kısmı bulunuyor. Ön tarafı tamamen beyaz bir kaplamadan oluşuyor. Sızıntı kaynaklarının söylediklerine göre bu cihaz, kablosuz şarj AirPower Mini'nin ta kendisi. Üstelik videoyu izledikten sonra iPhone 12 sızıntılarında gördüğümüz ve kasanın içinde yer alan mıknatıslı çemberin de bu kablosuz şarj cihazıyla alakalı olabileceği anlaşılıyor.

iPhone 12 çember

BOYUTLAR AYNI OLUNCA SÖYLENTİLER AYYUKA ÇIKTI

iPhone 12 sızıntısındaki gizemli çember tasarımına baktığımızda, bu cihazla neredeyse aynı boyutta olduğu göze çarpıyor. Bu yüzden bu cihazın AirPower Mini'ye ait olduğu söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Fakat tüm bunlar henüz bir iddiadan ibaret. Yani Apple tarafından herhangi bir doğrulaması yapılmış değil. Ayrıca videoda cihazın sahte olma ihtimalini de unutmamak gerek.

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