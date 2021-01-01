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  4. Virajı alamayınca... Korkunç anlar: Kağıt gibi ezildi!

Virajı alamayınca... Korkunç anlar: Kağıt gibi ezildi!

01.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Virajı alamayınca... Korkunç anlar: Kağıt gibi ezildi!

Sakarya'da virajda kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak aşağıya düştü. Tomruk yüklü kamyonun kağıt gibi ezildiği kaza saniye saniye kameralara yansırken sürücünün aracın içinden kendi çabalarıyla çıktığı görüldü.

Kaza, Hendek İlçesi Bayraktepe Mahallesi Bayraktepe mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esat A. idaresindeki 54 KC 009 plakalı tomruk yüklü kamyon, viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yatarak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak bahçeye ters bir devrildi. Hurdaya dönen kamyondan sürücü kendi çabaları ile kurtuldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen kaza bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan kamyonun viraja girdiği esnada yan yatması ve bariyerleri aşarak bahçeye devrilmesi yer aldı. Daha sonrasında ise hurdaya dönen kamyondan sürücünün kendi çabaları sonucu çıkması görülüyor.

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