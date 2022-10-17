Viral olan TikTok videosu başına dert oldu! Apple'daki işini kaybetti: Akıllara Tony Blevins geldi

Apple'da yeni bir kriz yaşanmış gibi görünüyor ancak bu kez olay sanıyoruz daha farklı. Business Insider'ın The Verge'e dayandırdığı bir haberde yer alan iddialara göre, şirkette sözleşmeli olarak çalışan Nylah Boone, TikTok'ta viral olan bir videosundan 1 ay sonra Apple'daki işinden oldu. İşte detaylar...

"TEKNOLOJİ ALANINDA ÇALIŞAN SİYAH BİR KIZIN HAYATINDAN BİR GÜN" VİDEOSU BAŞINA DERT AÇTI

İddialara göre Apple'da sözleşmeli olarak çalışan Boone, nisan ayında TikTok'ta uzaktan değil de ofiste çalışmanın nasıl bir şey olduğunu gösteren "Teknoloji alanında çalışan siyah bir kızın hayatından bir gün" başlıklı bir video yayınladı. Ofis içini de gösteren video 400 binden fazla görüntüleme alarak viral oldu. Ancak videodan bir ay sonra, yani mayıs ayında sözleşmesi yenilenmediğinde beklenmedik bir şekilde Apple'daki işini kaybetti. Boone, “Takipçilerim, bana ulaşan ya da yorum yapan insanların yüzde 80’i siyah kadındı. Diğer siyah kadınlarla bağlantı kurabilmek ve onları teşvik etmek benim için önemliydi” dedi.

Boone, bölüm yöneticisinin daha önce kendisine sözleşmesinin uzatılmaması için küçük bir ihtimal olduğunu söylediğini belirtti ancak sonuç olarak işinden oldu. Apple'dan henüz iddialara yanıt gelmedi.

Apple'ın, çalışanların şirketle ilgili gizli bilgileri ifşa etmesini veya yayınlamasını engelleyen katı gizlilik sözleşmeleri (NDA) var. Gizlilik kapsamı oldukça geniş olan bu anlaşmalarda ofiste video çekmek de ihlal nedeni olabilir.

TONY BLEVİNS'İ HATIRLATTI

Boone'un hikayesi, yaşanan son örnek olsa da ilk değil. Apple'da bundan günler önce şirketin üst yöneticisi olan Tony Blevins depremi de yaşanmıştı.

Blevins, pahalı arabalarla gördüğü insanların ne iş yaptıklarını öğrenen ve bunu bir dizi içeriğe dönüştüren TikToker Daniel Mac'in bir videosunda yer almıştı. Blevins, Mac'in "ne iş yapıyorsun?" sorusuna "Büyük göğüslü kadınları okşuyorum" demiş ve “büyük göğüslü kadınları nasıl sevdiği” konusunda tepki çeken bir şaka yapmıştı. Daha sonra bir Apple sözcüsü Blevins'in şirketten ayrılacağını doğrulamıştı.

