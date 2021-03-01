Virgin Galactic uzay testini erteledi

Virgin Galactic firmasının uzay turizmi konusunda çalışmaları var. Tıpkı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi insanları uzaya çıkartmak isteyen şirket, iki uçak vasıtasıyla 6 kişilik bir aracı Alçak Yörünge'ye ateşlemeyi ve uzay turizmi seferlerinde bu aracı kullanmayı hedefliyor. Ancak şirket, hedefine ulaşma konusunda beklenmedik bir karar almış durumda.

VİRGİN GALACTİC'TEN TEST ERTELEME KARARI

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Virgin Galactic, yörünge altı mekiğin ''SpaceShipTwo''nun test uçuşunu mayısa erteledi. Aynı habere göre, şirket 2020'nin 4. çeyrek mali tablosunu açıklamak üzere yatırımcılarla yaptığı toplantıda, mekiğin testinin ertelenmesine neden olarak bazı teknik aksaklıkları gösterdi ve aksaklıkları gidermek üzere testin ertelendiğini bildirdi.

EN ERKEN 2022 YILINDA GERÇEKLEŞEBİLİR

SpaceShipTwo, erteleme kararı sonrası mayıs ayında test edilecek. En azından aktarılan bu yönde. Öte yandan bu erteleme kararı sonrası, şirketin en erken 2022 yılında ilk turistlerini uzaya çıkartabileceği ifade ediliyor. Üçüncü nesil yörünge altı aracı ''SpaceShipThree''nin prototipinin ise 30 Mart'ta tamamlanacağı, aracın testlerinin ise ikinci nesil araç ile birlikte yaz aylarında yapılmasının planlandığı söyleniyor.

