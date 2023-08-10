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Virgin Galactic uzaya ilk kez turist taşıdı! Yolcuğun bedeli ise dudak uçuklattı

10.08.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz iş insanı Richard Branson'a ait Virgin Galactic, ilk kez uzaya turist taşıdı. Uzaya giden yolcular arasında bir anne ve kızı da yer aldı. Öte yandan uzaya yolculuğun bilet fiyatı son zamların ardından 450 bin dolara ulaştı.

Virgin Galactic uzaya ilk kez turist taşıdı! Yolcuğun bedeli ise dudak uçuklattı

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği ilk ticari uçuşunun ardından ilk kez turistleri uzaya taşıdı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America'dan yerel saatle 08.30'da kalkış yapan Eve olarak bilinen taşıyıcı uçakla havalanan uzay aracı VSS Unity, 15 kilometre yükseklikte Eve’den ayrılara motorlarını ateşledi.

Unity, daha sonra kendi motorlarıyla yeryüzünden 85 kilometre yüksekliğe çıkarak yer çekimsiz ortama ulaştı. Turistler, yaklaşık 5 dakika yer çekimsiz ortamı deneyimleme fırsatı buldu. Yaklaşık 90 dakika süren uçuşun ardından VSS Unity başarılı şekilde Spaceport America'ya iniş yaptı.

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UZAYA SEYAHAT EDEN İLK ANNE-KIZ ÜNVANINI ALDILAR

Uzay aracında turist olarak bir yarışmada bilet kazanan 18 yaşındaki Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff'ın yanı sıra uçuş için bilet satın alan 80 yaşındaki eski İngiliz Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin yer aldı. Goodwin, uzaya çıkan ilk olimpik sporcu ve ikinci parkinson hastası olarak, 18 yaşındaki Mayers uzaya giden en genç ikinci insan olarak kayıtlara geçti. Mayers ve annesi Schahaff ise, uzaya seyahat eden ilk anne-kız ünvanını aldı.

İLK TİCARİ UÇUŞ GEÇTİĞİMİZ AY YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Virgin Galactic, İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından parası ödenen bir uçuşla üç kişiyi uzaya götürerek ilk ticari uçuşunu başarıyla tamamlamıştı.

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BRANSON UZAYA ÇIKAN İLK MİLYARDER UNVANINA SAHİP OLMUŞTU

Virgin Galactic'in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson, Temmuz 2021'de altı kişilik bir ekip ile uzaya uçmuş ve "uzaya çıkan ilk milyarder unvanı"nın sahibi olmuştu.

UZAY SEYAHATİ İÇİN 800 KİŞİ SIRADA

Şu ana kadar Virgin Galactic şirketiyle uzaya gitmek için 800 kişi bilet satın alırken, bilet fiyatı son zamların ardından 450 bin dolara ulaştı. (İHA)

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uzay Virgin Galactic

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